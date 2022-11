Buscan impedir la construcción de un patio de comidas en Aldea

El terreno en cuestión se encuentra en avenida Real 9152, y pasaje Zinni y, según lo expresado por los vecinos, se están realizando obras que “no corresponden” a la playa de estacionamiento que se había proyectado. “Están haciendo un pozo ciego cuando en el barrio todos pagamos las cloacas. Si lo instalan van a contaminar el agua que tomamos. Es ilegal”, se quejó otro de los vecinos.

En la zona ya es de público conocimiento que quieren instalar un proyecto comercial gastronómico con food trucks o contenedores.

“Tienen previsto colocar ocho de estos contenedores en este lugar”, declararon los vecinos que temen que se rompa la tranquilidad de la zona, además de la posible contaminación que podría acarrear la instalación de un predio gastronómico.

Pedido de informes

A pedido de los vecinos, la concejala Fernanda Gigliani presentó el mes pasado un pedido del informes al Ejecutivo sobre las obras que se realizarán en el lugar en cuestión.

“Hay una diferencia entre lo aprobado y lo realmente ejecutado”, indica el escrito firmado por Gigliani.

La concejala destacó que hay un “claro agregado de infraestructura e instalaciones que distan mucho de los planos presentados ante la oficina de Diseño de Espacio Público”.

Además, “no se han ejecutado los canteros, ni los pavimentos de ingreso vehicular a la playa de estacionamiento y se han incluido instalaciones de desagües y eléctricas, junto al sistema de desagote pluvial del playón, que nada tienen que ver con el proyecto que se había presentado”, continuó.

Los vecinos sostienen que las obras ejecutadas “camuflan un proyecto de uso y diseño de espacio público, una modificación y refacción de un predio privado omitiendo obtener los respectivos permisos de Obras Particulares, ejecutándolas clandestinamente e incluso alterando las cañerías de desagües y construyendo ilegalmente un pozo ciego en perjuicio directo de los vecinos linderos”.

El pedido de informes de la concejala exige al Ejecutivo municipal, a través de la Dirección de Obras Particulares, proceda a la paralización de las tareas de obras que se están ejecutando en el predio ubicado en avenida Real 9152, parcela 5 de la manzana 325, sección 14, hasta que se remita la información solicitada.

Asimismo, insta a que el Ejecutivo se abstenga de “emitir cualquier acto administrativo que implique habilitación, ya sea precaria o definitiva, para cualquier uso comercial dentro de dicho predio”.

No es la primera vez que los vecinos de la zona noroeste ponen el grito en el cielo ante los intentos de la Municipalidad de elevar alturas, instalar boliches o habilitar paseos gastronómicos en una zona que estaba habilitada como “barrio jardín” y donde el uso prioritario debería ser el residencial.

Los vecinos, además de temer la perdida de la tranquilidad que buscaron, sostienen que podrían colapsar los servicios del barrio por lo cual piden que se tengan en cuenta los reclamos presentados.

“La decisión no fue debatida en el Concejo”

La concejala de Iniciativa Popular (IP), Fernanda Gigliani, pidió suspender la aplicación del decreto del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 292/202 que pretende regular los patios comerciales en la ciudad de Rosario.

En febrero de este año, cuando se empezaba a salir de los momentos más duros de la pandemia y los espacios gastronómicos ya operaban con un aforo del ciento por ciento, la Municipalidad habilitó y reglamentó el funcionamiento de los patios de comida al aire libre por decreto, es decir sin que lo discutiera el Concejo.

“La decisión fue inconsulta. No fue debatida ni ratificada por el Concejo”, subrayó la concejala.

Gigliani señaló: “Ya no estamos en pandemia, por lo tanto el marco de excepción que habilitada al intendente a este tipo de medidas ya no existe”, y agregó que “no se sabe quién otorgará las habilitaciones porque se habló de una comisión creada por un decreto que no está publicado, y por lo tanto no sabemos quién la integra”.

En este marco, Gigliani recordó que adecuar las modalidades de explotación comercial es una potestad del cuerpo legislativo. “Es una facultad del Concejo intervenir en la habilitación de nuevos usos del espacio privado con afluencia de público. Más aún cuando el propio municipio define en qué horarios podrán funcionar y aclara que su habilitación es en carácter precario y revocable en tanto y en cuanto afecte la convivencia con los vecinos y el entorno”, agregó.