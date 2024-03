Buscan ayuda para terminar un refugio destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad

Marzo es reconocido como el mes de la mujer y es foco de diversas manifestaciones y eventos que buscan la defensa y restitución de derechos que son vulnerados en la sociedad. La Fundación de la Visitación dio a conocer el inicio de la etapa final de construcción de una nueva casa de contención para mujeres en situación de calle o que, por razones que involucran situaciones de violencia de género, no pueden regresar a su hogar, una obra que lleva 16 meses a puro pulmón.

La organización lleva cinco años trabajando para construir hogares y casas de contención con el objetivo de acompañar, contener y servir a mujeres con hijos en situación de vulnerabilidad , que estén cursando o no un embarazo, que no tienen un lugar seguro donde vivir y desarrollarse.

“El primer hogar que abrimos está en Granadero Baigorria para mamás embarazadas en situación de calle o que no tienen un lugar seguro donde cursar su embarazo”, dijo a La Capital Adriana Ciciliani, presidenta de la Fundación y contó que las mujeres “trasladan su vida ahí, se les hace un acompañamiento médico y psicológico”, se aseguran de que “todos los hijos tengan escolaridad y una vez que tengan a su bebé, la Fundación trabaja con ellas sobre su egreso a través de la revinculación con sus lazos familiares, la capacitación en oficios para que puedan encontrar un trabajo con el cual sostener a su familia” .

La organización, de gran relación con el Arzobispado de Rosario, tiene dos hogares de tránsito para estas mujeres. Por un lado, la Casa Casa Madre de la Esperanza, que funciona en una casa provisoria en la zona de la Terminal de Ómnibus, donde se aloja a las madres en situación de calle o que han debido escapar de sus casas debido a situaciones de violencia intrafamiliar o de género.

“La segunda casa es el hogar Madre de la Ternura, un lugar para alojarlas y brindarles un lugar. Un espacio que temporalmente las ayude a salir de ese momento crítico y a proyectar sus vidas y la de sus hijos”, sostuvo Ciciliani sobre el establecimiento ubicado en la zona de Marcos Paz a 3100 de Granadero Baigorria, mientras que el segundo hogar es una casa “provisoria” ubicada en la zona de Alsina al 900.

Fundación Visitacion.jpg

La obra

La organización lleva adelante desde octubre de 2022 la construcción de una casa hogar en la zona de Bulevar Seguí al 5900 que tendrá capacidad para albergar a más de 12 mamás con sus chicos.

Los 150 voluntarios que colaboran en la fundación son los que han llevado adelante la obra, quienes calculan que les quedan tres meses para finalizar: “Toda la obra se maneja por voluntariado, no recibimos subsidios del Estado sino donaciones. Es todo a pulmón, y en estos cuatro años la Fundación avanzó muchísimo y por eso estamos muy contentos”.

El predio donde se estableció la casa tiene 5000 metros2 fue donado por el Arzobispado de Rosario y desde que han podido juntar el primer ladrillo y la primera bolsa de portland han perseguido la meta de construir una casa propia de la fundación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fundación de la Visitación (@fundaciondelavisitacion)

Actualmente, la más importante necesidad de la organización es culminar la construcción de su nuevo hogar de contención y solicitan toda la ayuda posible tanto si es donando a la fundación para la compra de materiales o si es por la adhesión de nuevos voluntarios que puedan aportar sus manos y su tiempo: “Cualquiera que quiera ser voluntario o tenga cosas para donar, que se comunique con nosotros”.

La titular destacó que el segundo proyecto es poder hacer una guardería maternal infantil: “En estos años, cuando la mamá sale con su bebé menor de dos años, no hay lugar que tome al bebé en guardería de forma gratuita porque la mayoría de las mamás no están en posibilidad de pagar. La mamá quiere salir a trabajar y no tiene dónde dejar a su bebé entonces la idea es poder darles esa oportunidad cubriendo esta necesidad”, explicó.

El acompañamiento como pie fundamental

“Abrazar la vida como viene y acompañar la vida para la Vida Plena. Esos son nuestros lemas en la fundación”, subrayó la presidenta de la ONG.

Cicialini afirmó que las puertas se abren a las mujeres con sus hijos, con un tiempo máximo de estadía de entre 6 y 8 meses en donde los voluntarios “trabajan con ellas la revinculación en la sociedad, la escolaridad de sus hijos, la capacitación en oficios o la articulación para que consiga un nuevo trabajo”.

Desde que comenzó a funcionar, la organización ha recibido y asistido a más de 50 mujeres, de las cuales la mayoría, una vez egresadas, continúan con un seguimiento por parte de la Fundación.

“Hay situaciones urgentes en donde las mamás necesitan una huida de la casa”, afirmó Ciciliani que agregó que "a veces las madres llegan con heridas, con los vínculos rotos con sus hijos en donde no hay abrazos, no hay miradas a los ojos, no hay caricias y se trabaja sobre eso. Hay talleres en donde se trabaja la vinculación madre e hijo donde se elabora el vínculo a través de actividades y juegos".

Fundación Visitacion.jpg Más de 50 mujeres en situación de vulnerabilidad fueron asistidas y recibidas por la Fundación de la Visitación a lo largo de sus casi cinco años de trayectoria.

La Fundación de la Visitación tiene talleres semanales para las madres donde trabajan la reconstrucción de sus vínculos con sus hijos, el autoestima y la espiritualidad: “Estos talleres son muy importantes porque sobre eso se va reconstruyendo los vínculos y la autoestima de las mujeres”.

“Nosotros las convocamos tres veces al año en momentos puntuales, como en los días de la madre o del niño o en Navidad, donde se las sigue convocando y se les hace una charla” expresó la titular de la fundación y continuó: “Mensualmente se les da un bolsón de comida que van a buscar a la sede de la organización”, ubicada en Jujuy 1631.

“Las mamás a veces llegan a través de personas que encuentran a las personas en la calle, Desarrollo Social que acude a los sacerdotes que después se comunican con nosotros, o con templos evangélicos. Hay diversos modos en los que las madres llegan a nosotros”, explayó.

Según Ciciliani, los egresos “son trabajados con los voluntarios de la organización, poniendo mucho énfasis en el acompañamiento y el seguimiento de las mujeres. Somos más de 150 voluntarios pero siempre hacen falta más. En cada una de las casas, las mamás no se quedan solas en ningún momento. Las madres cocinan, limpian y cuidan a sus hijos, las voluntarias custodian y asisten a las mamás. Para nosotros es un pilar importante, sin el voluntario esto no puede existir”.

Para comunicarse para brindar ayuda, hacer donaciones o en caso de necesitar asistencia, comunicarse al número 341 688 6941 o a cualquiera de las redes sociales de la Fundación.