La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le pidió al gobierno provincial que adhiera a la ley de desfederalización de los delitos menores vinculados con las drogas, con el fin de delegarle la competencia del combate del narcomenudeo a la policía santafesina.

"Las fuerzas federales y la Justicia federal no dan abasto para ocuparse de todo el narcomenudeo. No llegan a todos los búnkers. Es muy importante que haya una preventora provincial que trabaje de forma más inmediata y rápida y pueda desarmar el kiosco", ejemplificó Bullrich. Además, anunció la llegada de 200 efectivos de la Policía Federal a la capital provincial, pero no hubo precisiones en la cantidad de agentes que se destinarán a Rosario. "Haremos una reestructuración de los 3 mil efectivos federales que están trabajando", indicó la funcionaria y deslizó: "Estamos analizando que a Rosario también lleguen unos 200".

Bullrich desembarcó ayer con todo su gabinete en la sede local de Gobernación. Junto a la ministra también estuvo el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el responsable de Seguridad Interior, Gerardo Milman.

La comitiva oficial fue recibida por el gobernador Miguel Lifschitz; su ministro de seguridad, Maximiliano Pullaro; la intendenta Mónica Fein y autoridades policiales.

Los funcionarios firmaron la extensión del convenio de colaboración entre fuerzas federales y provinciales articuladas en el Comando Central de Operaciones, que funciona en el Destacamento Móvil II de Gendarmería Nacional. Y previo a ello, Bullrich conoció en detalle el nuevo equipamiento con el que cuentan los 150 nuevos patrulleros "inteligentes" de la policía santafesina. La ministra y el gobernador le regalaron una postal a los fotógrafos y posaron para los flashes con un patrullero de fondo.

A quien no esperaban los funcionarios del Frente Progresista era al intendente santafesino José Corral, quien aprovechó su llegada a Rosario para cuestionar la política de seguridad del gobierno santafesino (ver aparte).

A debatir

Además de los refuerzos de efectivos federales en la provincia, Bullrich aprovechó el contacto con la prensa local para revelar una propuesta que le hizo al gobernador.

"En el diálogo que hemos tenido con Lifschitz le pedí que Santa Fe también avance con la ley de desfederalización"; es decir que haya un trabajo en conjunto en materia de ataque al narcomenudeo.

"Es un debate que tiene que darse en las cámaras legislativas. Es parlamentario y yo he hablado con el ministro (de Justicia de la Nación, Germán) Garavano, quien se comprometió a aportar los recursos que la ley contempla cuando una provincia desfederaliza el combate a las drogas. Pero bueno, lleva un tiempo e implica cuerpos especializados y trabajo", indicó Bullrich.

Para fundamentar su invitación a que Santa Fe adhiera a la ley, la ministra ahondó: "Las fuerzas federales y la Justicia Federal no dan abasto para ocuparse de todo el narcomenudeo. No se llega a todos y cada uno de los kioscos de drogas, y muchas veces es muy importante para la sociedad y para el que ve que al lado de su casa se vende droga, que haya una fuerza preventora provincial que trabaje de manera más rápida e inmediata y pueda desarmar esos búnker. Este trabajo coordinado nos va a ayudar".

En relación al accionar de la Justicia, desde Nación indicaron que la semana pasada arribó el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias. "Están llegando nuevos fiscales; se está fortaleciendo a los fiscales en un trabajo coordinado para un accionar en el narcomenudeo", subrayó Bullrich.

Refuerzos

La ministra adelantó que hoy habrá una reunión con todos los titulares de seguridad del país con el objetivo de "que no resurja ningún tipo de banda que pueda intentar copar el territorio en el país".

Bullrich anunció que el próximo trimestre habrá un refuerzo de fuerzas federales "que serán de la Policía Federal". Vendrán 200 a Santa Fe y "estamos terminando de analizar el número para Rosario, reestructurando el trabajo y reforzando los efectivos".

En relación al análisis del delito en la provincia, la funcionaria diferenció ambas ciudades: "Rosario tiene un problema focalizado y Santa Fe no tanto", dijo y delegó la toma de decisiones en el Comando de Operaciones. "Sabemos que existe una zona de esta ciudad golpeada en los últimos meses", recordó en referencia al brote de crímenes por la disputa de bandas en Tablada y barrio Municipal.

"Las bandas de los Caminos y los Funes no son sólo de narcotráfico, sino que cometen otro tipo de ilícitos", subrayó Bullrich.

Corral, un crítico que nadie esperaba en la Gobernación

El intendente de Santa Fe, José Corral, fue ayer la visita "inesperada" para el gobierno santafesino. El jefe comunal de la capital provincial "apareció" junto a la comitiva nacional para bendecir la llegada de 200 efectivos de la Policía Federal a su distrito. El radical aprovechó los micrófonos y disparó duro contra el gobernador Miguel Lifschitz. El lunes que viene, la provincia pondrá en marcha 50 patrulleros "inteligentes" para recorrer las calles santafesinas.

Corral se mostró preocupado por la violencia extrema vinculada a las economías del delito y consideró que los agentes federales estarán en lugares prioritarios y avenidas, "para acompañar a la gente que va a su trabajo y se encuentra con la inseguridad".

A la hora de evaluar el accionar de la policía santafesina, consideró que "no ha alcanzado el esfuerzo de la provincia" y remarcó que desde su gestión municipal se colabora con cámaras de vigilancia, alarmas comunitarias y móviles municipales. "Pese a los esfuerzos, los resultados no nos satisfacen, porque la gente nos dice que el principal problema es la inseguridad", destacó.

Corral garantizará el alojamiento y viáticos de los 200 efectivos de la Policía Federal que llegarán a Santa Fe y se hospedarán en el Regimiento Guadalupe. "Es lo que podemos garantizar luego de que los gendarmes quedaron efectivos en nuestra ciudad, porque la provincia se merece tener destacamentos permanentes".

Al responder sobre el aporte de los viáticos, Corral le quitó responsabilidad a Nación y cargó sobre la Casa Gris. "Nos gustaría que lo pague el gobierno provincial. Si es un refuerzo, resulta lógica alguna colaboración".