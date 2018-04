Bullrich: "La policía de la provincia de Santa Fe tiene problemas"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que Rosario está en una "situación compleja" respecto al narcotráfico y alertó que la policía de Santa Fe "tiene problemas". También sostuvo que el gobernador Miguel Lifschitz le reconoció que en su momento no habían abordado como correspondía el tema de la corrupción policial y el narcotráfico, situación que la funcionaria cree se ha superado.

"El presidente (Mauricio) Macri está dando una pelea como nunca se dio" contra el narcotráfico, indicó Bullrich, quien especificó que aumentaron "los procedimientos un 74 por ciento y los presos en un 42 por ciento. No estamos solamente agarrando droga y dejando las bandas ahí".

En ese marco, admitió: "Tenemos situaciones complejas como Rosario, que hay toda una banda que está presa y ahora hay bandas de gente más joven que está intentando copar el territorio".

La funcionaria aludió a la banda de Los Monos, cuyos cabecillas están detenidos. Y a la batalla entre los Funes y Camino en zona sur.

En declaraciones al canal TN, la ministra afirmó que Lifschitz le reconoció que el gobierno santafesino no había abordado en su momento como correspondía el problema de la corrupción policial y su relación con el narcotráfico, aunque admitió que ahora la situación es distinta.

"Lo discutí con el gobernador un día, hablando muy francamente. Le dije: «Ustedes no se dieron cuenta que había que meterse con la Policía, conducir la Policía, entender lo que era este fenómeno y no mirarlo tanto desde la ideología». Y me dijo: «Sí, la verdad que sí. Ahora estamos poniéndonos fuertes en esto»".

La funcionaria nacional destacó que "la Nación quiere combatir el narcotráfico y para esto no tenemos fronteras. Nos da lo mismo Santa Cruz que Formosa, nos da lo mismo Misiones que Salta".

"Nuestra frontera —continuó—está con países que son productores: Paraguay con marihuana, Bolivia con cocaína, Perú que es casi fronterizo, entonces tenemos un problema en la frontera y un tipo de distribución que va por todo el país, y ahí es donde nosotros trabajamos con cada uno de los gobernadores y cada uno de los ministros de Seguridad".

Para Bullrich, "no puede haber diferencias políticas porque así no combatimos el problema", de la violencia, la inseguridad y la problemática del narcotráfico.

También destacó que "están trabajando bien las policías de Salta, de Misiones, de Corrientes y de Jujuy. En frontera están trabajando bien prácticamente todas las policías".

Según la ministra de Seguridad de la Nación, la policía "de Santa Fe tiene problemas, el gobierno se está haciendo cargo de esos problemas y todos nos tenemos que hacer cargo cuando hay una fuerza que en algunos miembros es parte del problema".

Y concluyó remarcando: "Tenemos que lograr que el país todo y todas las fuerzas policiales entiendan que hay una sola posibilidad, que es estar del lado de la ley".