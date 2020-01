Buena convocatoria para donar sangre en el Distrito Centro

El Centro Municipal de Distrito Centro Antonio Berni (Wheelwright 1486) fue sede ayer de una nueva jornada de donación voluntaria de sangre, organizada en conjunto por la Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial a través del Centro Regional de Hemoterapia de Santa Fe y el Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de Organos (Cudaio).

De la propuesta participó también el Mercado de Productores de Rosario, que aportó el refrigerio a los donantes que se fueron presentando durante la jornada.

Acudió una gran cantidad de vecinos, quienes a medida que iban llegando se fueron inscribiendo para luego ser entrevistados por profesionales de la salud.

"Me enteré por mis compañeros de trabajo de la jornada y no dudé en venir. La idea es siempre ayudar a los demás. Que este tipo de iniciativas se hagan habituales está realmente bueno", contó Alberto González, empleado de un comercio céntrico.

En tanto, Laura, una contadora que tiene su estudio también en el centro, destacó que se enteró por la difusión que previamente hicieron los medios de comunicación.

"En estos días me hice análisis y eso me impulsó a venir a colaborar. Hasta ahora, nunca me había animado, y me gustó mucho, me sentí muy bien. La atención de las chicas que me hicieron la extracción fue excelente", relató.

Distinta fue la situación de Salomé, quien mencionó que dona sangre tres veces al año. "Lo hago desde los 18 años para colaborar. Es realmente una costumbre ya para mí", confió.

La iniciativa estuvo orientada a concientizar sobre la importancia de construir una comunidad de donantes voluntarios y habituales. Para acercarse a estas jornadas se debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. No es necesario estar en ayunas.

Desde la Secretaría de Salud municipal recordaron que cualquier voluntario, también puede acercarse a donar sangre de manera periódica al segundo piso del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar), de lunes a viernes, de 8 a 12, y los lunes y jueves, de 14 a 17. Sólo es necesario llevar DNI.