Brutal golpiza a un colectivero de la línea 122 en la zona oeste de la ciudad

Un colectivero de la línea 122 Roja fue brutalmente golpeado por dos personas el último miércoles en la zona oeste, quienes además de pegarle con un palo desde abajo del micro, luego se subieron al coche, que estaba con al menos diez personas arriba, y le dieron una tremenda golpiza. "Me pegaron por todos lados", afirmó César, quien tiene puntos en la cabeza, en uno de los párpados y en la nariz y está con reposo absoluto desde ese momento. De acuerdo a algunos trascendidos los agresores fueron identificados.

La agresión se produjo el miércoles por la tarde, alrededor de las 14, cuando César circulaba con el micro por la zona de Ecuador y Cerrito, en el distrito oeste de la ciudad. Al doblar por Cerrito frenó porque a un hombre se le había caído un bolso, con algunas cosas y un cochecito de bebé.

El chofer esperó que lo levantara para seguir su marcha. En el micro en ese momento iban alrededor de diez pasajeros.

Cuando iba a retomar la marcha, César le sonrío a un conocido que tiene en la zona, que trabaja en una verdulería, y en ese momento escucha que el hombre al que se le habían caído las cosas lo insulta.

César retoma la marcha y siente un golpe en la chapa, y, de acuerdo a su relato, era este hombre que lo estaba pasando a toda velocidad con un auto por la izquierda, y ni bien lo pasa le cruza el auto en medio de la calle. El chofer avanza unos centímetros con el colectivo, toca el auto y ahí los agresores no dudan y se bajan para agredirlo.

"Una vez que me pasa me cruza el auto adelante del colectivo, se baja y empieza a tirarme golpes de puño y a escupirme, se me viene para el lado de la puerta, y me invita a que me baje del coche para pelear", contó el chofer a Canal 5.

En unas imágenes de video que trascendieron se nota que una persona llega con un palo en la mano hasta la ventana del chofer y desde afuera le efectúa un golpe en la cabeza al conductor. "Después se subieron y ahí sinceramente sé que nos tiramos golpes y me pegaron por todos lados", afirmó César, que desde ese momento está con reposo absoluto.

Producto de los golpes, César tiene puntos en su cabeza y en uno de los párpados, además de la nariz. Está con calmantes, y padece mareos y náuseas.

La unidad que manejaba el miércoles no tiene ni cámara de video vigilancia ni botón de pánico para activar.