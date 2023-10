Bomberos intentan controlar un gran incendio en la zona sudoeste de Rosario

"Lo vi cuando era un principio de incendio, en un terreno que tiene ramas secas, escombros, todo tipo de basura pese a que esto no es un basural", contó un vecino a El Tres TV, quien aseguró que es "la cuarta o quinta vez que se produce este tipo de incendios" en el lugar.

2023-10-10 incendio.jpg Captura de TV (El Tres)

Uno de los bomberos que trabajaba en el lugar precisó que al llegar encontraron "montículos de ramas, troncos y basura".

"La idea es que el fuego se consuma y no se propague a las viviendas. Mientras no cambie la dirección del viento no va a pasar nada", precisó.