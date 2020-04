Bolsonaro quiere echar al ministro de Salud, pero el Congreso lo respalda

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tiene decidido echar a su ministro de Salud, Luis Mandetta, la figura más popular de su gabinete. Pero el Congreso le ha puesto un freno y no acepta a su sucesor, un diputado que, como Bolsonaro, no cree en la necesidad de establecer la cuarentena y otras medidas restrictivas contra la pandemia del coronavirus. Hoy se definiría la puja en torno al ministro en una reunión de gabinete que convocó Bolsonaro.

Ayer, los jefes de las dos ramas del Congreso enviaron señales de respaldo a Mandetta. Si Bolsonaro lo echa, la ya difícil relación con el Congreso entraría en vía muerta y el presidente no vería aprobadas leyes fundamentales para el avance de su gobierno. La situación era anoche de tensa indefinición. La crisis evidencia el creciente aislamiento de Bolsonaro ante el sistema político brasileña. También cuenta con la oposición de las FFAA en lo que respecta al coronavirus, que golpea cada vez con más dureza a Brasil. Ayer se registraron 67 nuevas muertes, para un total de 553. Los contagiados son asimismo 12.056, según cifras del Ministerio de Salud que dirige Luis Mandetta.

Bolsonaro está enfrentado hace semanas con Mandetta, quien ha tratado de imponer una política medianamente racional de contención del coronavirus, mientras el presidente insiste en su posición de negación del peligro. Ayer el círculo de Bolsonaro había dado por despedido a Mandetta, pero más tarde la medida quedó en suspenso. Anoche el portal de Folha de Sao Paulo, por ejemplo, informaba que "El presidente Bolsonaro evalúa la destitución del ministro de Salud Luis Mandetta y considera reemplazarlo con un hombre que sea defensor del uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes con coronavirus". El asediado Mandetta declaraba por su lado al portal Estadao: "Vamos a continuar".

Existe una fuerte disputa interna en el gobierno entre dos sectores: el ala militar, a favor de una política seria contra el coronavirus, contra el llamado "gabinete u oficina del odio", formado por la extrema derecha que integran los hijos del mandatario y varios ministros.

"No sé hasta cuándo seré ministro", admitió ayer Mandetta durante una teleconferencia con autoridades del Ministerio Público, mientras en el Palacio del Planalto, la sede de gobierno, Bolsonaro almorzaba con el diputado, médico y ex ministro de Ciudadanía Osmar Terra, quien adhiere como el presidente al cese de las cuarentenas en estados y ciudades que las ordenaron contra el parecer del primer mandatario. Bolsonaro había amenazado poco antes con echar a los "ministros que se creen estrellas. No tengo miedo de usar la lapicera", advirtió. Pero Bolsonaro está en una situación de aislamiento, con Mandetta siendo el hombre más popular del gobierno en las encuestas y respaldado por los dos jefes del Congreso, el diputado Rodrigo Maia y el senador Davi Alcolumbe, además de las FFAA, de mucho peso en el gobierno de Bolsonaro.

La presión política en Brasilia subió cuando fuentes del gobierno citadas por el diario O Globo, opositor a Bolsonaro, dijeron que el diputado Terra será el reemplazante de Mandetta. Con Terra, Bolsonaro convocó a la "mesa chica" que convive con él en el Palacio del Planalto.

Además, en las principales ciudades del país anoche sonaron cacerolazos para defender a Mandetta, un médico del partido conservador Demócratas que defiende el aislamiento social para enfrentar la pandemia, una medida que ha sido adoptada en casi todo el mundo. Las protestas se registraron en barrios de San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia, así como en Belo Horizonte y Salvador.

"Las disputas de poder en el gobierno indican que el futuro de Mandetta puede ser un ancla que también se lleve al gobierno rápidamente bajo el agua", afirmó una fuente parlamentaria, que destacó el trabajo del Congreso en "proteger" a Mandetta. El MDB, el partido de los ex presidentes Michel Temer, José Sarney e Itamar Franco, y socio de todos los presidentes que ha tenido Brasil en los últimos 25 años, hizo un acuerdo con Demócratas, de Mandetta, para no respaldar a Terra en el cargo de Salud. De difícil diálogo con el Congreso, Bolsonaro tendría cerrado el canal parlamentario sin Mandetta como ministro.

Mandetta ayer fue abordado por un grupo empleados del Ministerio de Salud, que dieron un "abrazo" al edificio del ministerio en Brasilia para defender al médico traumatólogo. El ministro contó a sus interlocutores que sólo dejará el gobierno si lo echan.

El domingo mucha gente salió a rezar y a ayunar convocado por pastores evangélicos bolsonaristas rompiendo las cuarentenas. A su vez, el Ejército publicó un documento alineado con la política de Mandetta. Bolsonaro hizo quitar el texto del sitio web del Ejército.