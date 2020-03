Bolicheros: "Hoy el VIP es algo comercial y no discriminatorio" El empresario Marcelo Pinchetti afirma que "no existe más en Rosario" el reservado al que se entra por apareciencia física, sino que se ha vuelto una estrategia comercial para las pocas discos que sobreviven. El proyecto del concejal Eduardo Toniolli para eliminar los sectores VIP en todos los boliches levantó polvareda entre los empresarios de la noche. Pero mientras muchos se negaron a hablar públicamente, Marcelo Pinchetti tomó la lanza y salió a expresarse en nombre del sector. "El VIP debe ser algo comercial y no discriminatorio", manifestó.

El dueño de Madison (Dorrego al 1000), afirma que en Rosario "no existe más el VIP al que entrás sólo si sos flaco, rubio y de ojos celestes, o una morocha alta". El debate se da en el marco de la muerte de Carlos Orellano, presuntamente tras haberse "colado" en un espacio reservado sin la pulsera identificatoria.

Para el empresario, que trabaja hace 31 años en la noche ("empecé juntando vasos", cuenta), hoy se trata de una estrategia comercial, en el marco de métodos de supervivencia de los bolicheros. "No hay más gente VIP. Las personas con poder adquisitivo no van más a los boliches, están todos en las cervecerías", describió.

Según su visión, "hoy a esos espacios entra cualquiera que pueda pagarlo. Por eso están llenos de faranduleros, de personajes. No es más algo exclusivo", relata. Según sus datos, una entrada común ronda los 300 o 400 pesos, mientras una mesa VIP para 10 personas con menú, bebida y un acceso diferente cotiza unos 12 mil.

El bolichero afirma que "sin VIP, no podrían funcionar en el casino las salas reservadas de gente que juega mucha plata, porque hay un lugar exclusivo con 10 personas. O en un hotel, donde hay habitaciones preferenciales, o en una parrilla en la que te dan una mesa aunque haya cola porque sos cliente habitual", ejemplifica. Y chicaneó: "Con ese criterio, en el Concejo nos tendríamos que sentar al lado de los concejales en lugar de sentarnos arriba, en las gradas".

La lógica, señala, es que se trate de un servicio más. "Yo lo llevo a Luciano Pereyra al VIP de mi boliche, y entiendo que la entrada para compartir una foto, un rato, una comida o un trago con él vale 1.500 pesos. Si vos podés pagar, entrás. El invitado VIP me cuesta plata. Yo la invierto y la quiero recuperar", sentencia.

Sin embargo, repudió la práctica de los lugares que discriminan por apariencia física: "Yo estoy en contra de que si es gordo, flaco, morocho o blanco no lo dejen entrar. Además, la cantidad de ordenanzas de discriminación que tiene esta ciudad es enorme. Hasta te pueden denunciar desde una aplicación parados frente al boliche", apuntó.

Por otra parte, y respecto al debate abierto tras el caso Orellano, Pinchetti no cree que la eliminación del VIP resuelva una cuestión de seguridad. "Se debe a temas más de fondo, que si entra una persona o no a un espacio reservado", opinó.

En esa línea, mencionó que "la Municipalidad trabaja mucho con los cursos para agentes de control de admisión y permanencia, ya que no sólo tienen que saber RCP (reanimación cardiopulmonar), sino también hacer un examen psicofísico, psicólogico, presentar antecedentes, buena conducta y planilla prontuarial, y hacer un curso de derechos humanos". Y respecto a si se fiscaliza que los "patovicas" cumplan con todos esos requisitos, aseguró que "Rosario tiene incluso más controles que Buenos Aires. Ya es un sistema de persecución, no de control. Abrís 5 noches y te inspeccionan 4", se quejó.

De hecho, Pinchetti fue titular de la Cámara de Esparcimiento Nocturno de Rosario, entidad que comenzó a apagarse en 2015 luego de la clausura de la disco Timotea, que era de su propiedad, y el comienzo de la debacle de los boliches. Es recordado su enfrentamiento con el ex secretario de Control, Pablo Seghezzo,al llegar al punto de amenazar al municipio con un paro general de boliches.

" ramos 71 bolicheros, y quedamos 6", lamenta. Entre las razones: cambios de costumbres culturales, las clausuras y la crisis económica. "Hubo una caída del consumo del 40 por ciento, y la gente no va mas a los boliches sino a las cervecerías", detalla. Para el empresario nocturno, hoy estos comercios mueven 20 mil personas por noche, mientras los locales bailables solo reúnen 5 mil.

Piden reglamentación

El edil Marcelo Megna (UCR) presentó un proyecto de ordenanza que apunta impedir actos de discriminación en locales nocturnos. Propuso una reglamentación para la admisión y acceso a sectores VIP en base a condiciones objetivas tales como la edad o el pago de una entrada diferencial. Para Megna “los dueños de los locales no pueden elegir a las personas que entran a los VIP según su condición social, vestimenta o apariencia física como ocurre frecuentemente por éstos días” porque eso “genera trato desigual”.