Boleto educativo gratuito: dificultades para completar la actualización exigida por Nación

Usuarios del beneficio no pudieron hacer la gestión a través de la aplicación Sube. En la terminal de la Estación Mariano Moreno hubo extensas colas

Los usuarios del boleto educativo gratuito que este fin de semana quisieron actualizar sus datos advirtieron sobre las dificultades que encontraron para realizar la gestión dispuesta por Nación Servicios , administradora del sistema. Si bien en principio se indicó que el plazo para hacer el trámite vencía el domingo pasado, desde el gobierno nacional indicaron que se prorrogaría la fecha.

Mientras tanto, en los grupos de Whatsapp de las familias de estudiantes de distintas escuelas y en las redes sociales crecían los mensajes sobre las impedimentos que se encontraban a la hora de actualizar los datos del beneficio , que complicaban la realización del trámite.

Según señalaban, la aplicación estaba caída o no dejaba completar la gestión y en las terminales habilitadas se encontraban con prolongadas esperas .

Nación Servicios informó el viernes pasado que, por motivos vinculados exclusivamente al sistema del sistema Sube, los usuarios de la tarjeta física que acceden a beneficios provinciales deberán realizar una actualización obligatoria de sus datos .

La realización del trámite, explicaron, es condición necesaria para que se sigan aplicando correctamente los descuentos al momento de viajar.

Si bien en principio la fecha límite para completar la gestión estaba prevista para este domingo, desde el gobierno nacional se indicó que el plazo podría posponerse. Sin embargo no dejaron en claro cuál sería la nueva fecha.

Desde la Secretaría de Transporte y Logística, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, se indicó que los titulares del boleto educativo deben realizar la actualización de manera presencial en las Terminales Automáticas Sube.

En el caso de otros beneficiarios de atributos locales, como personas con certificado de discapacidad y sus acompañantes, el trámite puede completarse a través de la aplicación SUBE, en las terminales automáticas o en los comercios habilitados al momento de acreditar saldo.

El procedimiento, se indicó, "es rápido y accesible". En el caso de la App SUBE, se debe seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. También puede realizarse en las terminales automáticas distribuidas en puntos estratégicos de la provincia o en comercios adheridos.

Desde el gobierno provincial afirmaron que “esta medida responde exclusivamente a una resolución nacional, que impacta directamente en los beneficios gestionados localmente, como gestión funcionamos como canal de difusión para que los santafesinos continúen con sus atributos”.

Por ello, se solicitó a los usuarios que completen el trámite en tiempo y forma para evitar la pérdida de descuentos. Cabe destacar que los beneficiarios de la Tarifa Social Federal -subsidio nacional que otorga un 55 % de descuento en el transporte público- no deben realizar esta actualización.

El boleto educativo gratuito es una política provincial que tiene por objeto garantizar la llegada de estudiantes, docentes y asistentes escolares a los establecimientos educativos de toda la provincia, eliminando así una potencial barrera de acceso a la educación.

El beneficio alcanza a alumnos regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario y docentes y asistentes escolares de los establecimientos educativos de la provincia.

En la provincia, 300 mil personas tienen boleto educativo gratuito. La mayoría son alumnos de los diferentes niveles educativos.

Cómo hacer la actualización

El trámite puede realizarse a través de la aplicación Sube si se cuenta con un celular con tecnología NFC, que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos, para realizar pagos sin contacto o transferir datos, entre otros usos. También en las terminales automáticas Sube (TAS) como la que se encuentra, entre otros lugares, en la Estación Terminal de Omnibus.

A través de la aplicación Sube, si se cuenta con un celular con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC, se debe ingresar a la opción “Acreditá y consultá saldo”. Luego, seleccionar “Ver saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del teléfono hasta que aparezca el mensaje: “Tu tarjeta está actualizada”.

En tanto, en las terminales TAS, solo es necesario apoyar la tarjeta y esperar a que el sistema indique que puede retirarse.

Canales de consulta

A pesar de que esta actualización fue impuesta por Nación Servicios, se destacó en el comunicado del gobierno santafesino, que la provincia trabaja activamente para garantizar que los usuarios no queden excluidos por falta de información o acceso al trámite.

Para esto, apuntaron, se están reforzando los canales de comunicación y asistencia en todo el territorio, con el objetivo de sostener la inclusión y la movilidad como derechos fundamentales.

Para consultas sobre el Boleto Educativo, los usuarios pueden comunicarse al 0800-777-0801 de lunes a viernes de 8 a 18, escribir a [email protected], o ingresar a educacion.santafe.gob.ar/bienestar/boleto-educativo para más información.

Además, se encuentran habilitadas oficinas de atención presencial con turno previo en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno (Cafferata 707) de 8 a 18.