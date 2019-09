"Me voy a presentar en la Justicia y declarar todo lo que tengo para decir. Puedo anticipar que son todos infundios, patrañas. No es momento para hablar nuevamente ahora, pero llegado el caso y en su debido momento, lo haré en público". Con estas palabras, el ex titular del Sindicato Peones de Taxis (SPT), Horacio Boix, mantuvo un breve diálogo con LaCapital para adelantar que optará por el silencio mientras prepara su defensa frente a la destitución como titular del gremio de los peones de taxis por el plazo de 45 días.

La suspensión de Boix, decretada el jueves pasado y notificada el lunes, todavía causa consecuencias puertas adentro y afuera de Salta 2882, donde funciona el gremio.

Tan es así, que se montó un dispositivo de "resistencia" y vigilia permanente del sector, que actualmente se encuentra a cargo de las riendas del sindicato para evitar que el edificio sea copado por facciones adversas.

El acampe se mantenía ayer por la tarde y pone de manifiesto la fisura interna que presenta el SPT luego de que las acusaciones por el desvío de fondos tomaran estado público.

Todo esto aconteció en medio de la custodia policial y de las actuaciones judiciales que buscan establecer si se vehiculiza la denuncia penal del tesorero Pedro Bustos, contra Boix por defraudación. La suma estimada en el escrito refiere de 250 mil a 300 mil pesos mensuales, desde comienzos de 2019.

En ese marco, se siguieron ventilando llamativos elementos en el caso del Audi A7.

Cabe recordar que el domingo pasado, hacia las 13, Boix protagonizó un choque contra un patrullero policial en la esquina de San Martín y Gaboto, al mando de ese coche de alta gama.

El siniestro desató el escándalo, pero el apartamiento del líder sindical ya se había decidido previamente.

Licencia vencida

Ahora, trascendió públicamente que el carné de conducir que habría exhibido Boix en las actuaciones policiales ante la seccional 15ª que se celebraron el domingo, tenía un día de vencimiento.

La licencia del dirigente gremial había sido expedida el 31 de agosto de 2016 y venció el sábado pasado. El choque contra el patrullero, en San Martín y Gaboto, ocurrió apenas unas horas después, pero ya siendo 1º de septiembre.

El carné fue expedido por la localidad de Granadero Baigorria para conducir bajo la categoría B, que habilita a conducir automóviles, utilitarios, camionetas y casas rodantes.

Y aún falta el resto de los exámenes. Uno de ellos fue el de alcoholemia, entre las medidas que llevó adelante la Policía de Investigaciones (PDI), y fueron giradas a Fiscalía.

Más denuncias

En tanto, en materia de declaraciones, hubo más del tesorero de la entidad, Pedro Bustos. Por Radio Dos, indicó que Boix se compró en el último tiempo "una lancha, un Porsche y una moto de agua". De todos modos, las pericias y la actuación de Fiscalía se encuentran en plena etapa de reunir elementos para evaluar cómo quedaría la imputación.

Anoche, un móvil del Comando Radioeléctrico permanecía en la puerta del SPT. Adentro, algunos afiliados seguían con la vigilia nocturna.