"Boix no puede justificar el faltante de 3 millones 750 mil pesos", dijo Horacio Yannotti

"Desde enero hasta el 31 de agosto, día en que cesó en sus funciones Horacio Boix se detectó un fatante de 3 millones 750 mil pesos. Y este señor no puede justificar esa salida de ese dinero", afirmó Horacio Yannotti, referente el Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, poco antes de que se iniciara la asambea en el gremio para destuir oficialmente a Boix.

El cónclave de los taxistas se realiza en medio de un fuerte operativo de seguridad a pesar de que el Ministerio de Trabajo la había suspendido. La argumentación que expresaron los afiliados es que esa notificación oficial no había llegado y por la tanto la reunión en la que se iba a sellar el futuro de Boix se realizaba sin inconvenientes.

Ante la posibilidad de que se generen violentos incidente se dispuso un operativo que consistió en el corte de tránsito en Salta al 2800 mediante la instalación de fenólicos, además de la custodia de policías de la Guardia de Infantería pertrechados con escudos y armas con gases lacrimógenos.

ataxistas2.jpg Policía colocó un fuerte dispositivo de seguridad en Salta y Riccheri. Foto: La Capital / Celina M. Lovera.

Poco antes de se inicien las deliberaciones, Yannotti expresó en referencia al dispositivo de seguridad: "Hoy tomamos los recaudos necesarios para que en esta asamblea democrática puedan ingresar solamente los trabajadores afiliados para ellos decidan el destino de este malandra que tuvimos en el Sindicato de Peones de Taxis durante mucho tiempo".

Yannotti entregó a los taxistas que iban a la asamblea un documento "con la evaluación contable que realizó el Colegio de Ciencias Económicas sobre la faltante de dinero que se detectó desde el 1º de enero de este año hasta el 31 de agosto, que fue el último día en que estuvo Boix en el sindicato. El estudio dio un faltante de 3 millones 750 mil pesos. Una cifra terrible para lo que es el sindicato. Ese dinero no fue a beneficio de los trabajadores, sino lamentablemente a beneficio suyo".

yannotti.jpg Yannotti remarcó el faltante de varios millones de pesos y apuntó a Boix Foto: La Capital / Celina M. Lovera.

"Hoy comienza una nueva etapa dentro del Sindicato. En 45 días pusimos al sindicato en marcha. Este edificio contaba con cuatro consultorios y Boix nunca los quiso poner en marcha. Le dimos la categoría al personal que trabaja acá que estaban mal registrados", agregó Yannotti.

Yannotti reconoció que ayer mantuvo una conversación con Boix. "Me pidió que bajara el tono de las declaraciones y yo le dije que no. Que yo voy por la verdad y todo lo que tenga que decir lo voy a decir. No podemos ocultar a los trabajadores todas las malversaciones que hizo. Boix trató por todos los medios de que esta asamblea no se hiciera. Este es el fin de Boix en el gremio, eso lo decidirán los trabajadores, no el Ministerio de Trabajo".