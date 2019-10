En una interminable saga de denuncias cruzadas en el Sindicato Peones de Taxis (SPT), el actual secretario general del gremio Horacio Yannotti, se refirió al anuncio del titular expulsado del gremio, Horacio Boix, quien afirmó que regresará a ocupar su puesto. "No va a poder ingresar al sindicato. Por más que lo intente, ya está echado", afirmó Yannotti y adelantó que "es muy probable que Boix sea procesado en los próximos días". Hasta anoche, el ex titular no había intentado recuperar su puesto.

La sucesión de declaraciones y acusaciones en ambos lados está a la orden del día. Cabe recordar que luego de las denuncias por presunta defraudación ante la Justicia, la actual dirigencia indicó que una auditoría reflejó entre enero y agosto de este año un faltante de 3.750.000 pesos en las arcas sindicales y acusó directamente al sindicalista expulsado.

Tras un fin de semana convulsionado en el SPT, las aguas quedaron divididas. De un lado, Boix, que busca con un pedido de nulidad de la asamblea que lo destituyó encontrar en el Ministerio de Trabajo de la Nación un puente para reingresar a su cargo. Y del otro, Yannotti, que con 143 votos dice haber legitimado en asamblea la decisión soberana de haber expulsado al histórico dirigente, acusado de malversación de fondos.

La reunión del sábado tenía un pedido de suspensión decretada por la cartera laboral, pero aún así, se avanzó con echar a Boix. "Se actuó con total transparencia, se votó en el cuarto oscuro y la mayoría abrumadora determinó que el ciclo de Boix terminó. Por más que despliegue acusaciones, él es el denunciado en la Justicia y debería preocuparse en justificar el faltante de dinero, su vida fastuosa con autos de alta gama entre afiliados de escasos recursos", contraatacó Yannotti.

Tras la votación, hubo una escena que se viralizó en las redes y provocó el repudio del propio involucrado. En las imágenes se ve un sillón con el nombre de Boix al cual se le prende fuego. "Es repudiable, en realidad nadie quería usarlo. Se expresó la bronca con la quema de un mueble. Pero mucho más grave es lo que hizo él, baleando los domicilios de miembros de la comisión directiva", consideró el actual titular del SPT.

En relación a la denuncia de afiliados que no cumplen los requisitos estatutarios y la antigüedad necesaria para haber votado, se indicó que "se actualizaron carnets, pero no se hicieron afiliados nuevos y no participaron de la asamblea", y se aclaró que no se exhibieron los padrones "porque no hubo elecciones entre listas opositoras, sino que se echó a un miembro de la comisión". En este punto, se aclaró que el listado de votantes se envió a la cartera laboral de la Nación.

En cuanto al trámite judicial iniciado por presunta defraudación contra Boix, Yannotti reveló que tras una comunicación con Fiscalía "en unos días más habrá una resolución con respecto a los peritajes contables, y es altamente probable que Boix sea procesado".

Por otro lado, la actual conducción aclaró que ayer se envió una carta documento al domicilio del dirigente expulsado con la documentación de lo resuelto en la asamblea del sábado.

En cuanto a las denuncias que Boix vertió en la edición de ayer de LaCapital sobre manejos irregulares de la actual comisión, Yannotti las calificó de "patrañas" para aconsejarle a su ex compañero que "se preocupe por los 3.750.000 pesos que nos robó este año".

La situación sigue tensa. Aún resta saber si el ex dirigente concretará el anuncio hecho a este diario de regresar a ocupar su lugar en el SPT. Pero le esperará una respuesta concreta. "Boix no va a poder ingresar al sindicato por más que lo intente, ya está expulsado y sinceramente no creo que el Ministerio de Trabajo de la Nación le dé curso al pedido de anulación de la asamblea que lo echó".