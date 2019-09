El titular del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Boix, suspendido en el marco de una investigación por malversación de fondos en el gremio, negó de plano las acusaciones que le hizo el directivo de la entidad, Horacio Yannotti, quien lo responsabilizó por la balacera contra su domicilio que se registró ayer por la tarde contra su domiclio.

“No es mi estilo, yo no acostumbro a hacer esas cosas”, comentó esta mañana Boix en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho, y añadió: “Escuchar a este hombre decir tantas barbaridades, cuando es a él a quien le gustan los fierros, los medios, me una cosa…, me pongo a disposición de la Justicia para que investigue”.

"No tengo nada que ver con eso, me entero de este tema por la radio. Sabrán ellos las cosas que hacen, lo que está pasando"

Asimismo, señaló: “No tengo nada que ver con eso, me entero de este tema por la radio. Sabrán ellos las cosas que hacen, lo que está pasando, yo la verdad no pisé más el sindicato, estoy ajustándome a la Justicia y a todo lo que es legal. Mi suspensión es ilegal, porque no se ajusta a la ley de asociaciones sindicales para nada”.

casa.jpg Dos desconocidos atacaron a tiros esta tarde la casa del refrente del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yannotti. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Ayer por la tarde tres balazos impactaron contra la vivienda donde vive el líder sindical que encabezó la denuncia por malversación de fondos contra Boix. Los autores del ataque fueron dos hombres que huyeron a pie y que son intensamente buscados por la policía. Después, el domicilio de otro referente del sindicato, Luciano Lovera, también fue atacado.

>> Leer más: Yannotti: "En cualquier momento vamos a tener que lamentar una víctima fatal"

“En mi caso uno de los disparos entró a la vivienda, pegó en la heladera, fue toda una conmoción en mi familia”, relató el dirigente gremial de los taxistas, y siguió: “Yo tengo un nieto chiquito que anda de acá para allá permanentemente por ese lugar. Es una situación horrible para todos, que nunca nos imaginamos que podía pasar una cosa así”.

El ataque, que causó conmoción en el barrio y también en el gremio, se dio en el marco de la disputa legal que mantiene Yannotti con Boix, por la denuncia por irregularidades en el manejo de fondos contra el titular del gremio, actualmente separado del cargo. Si bien no está acreditado, se presume que la balacera se relaciona con esta disputa legal.

yannotti.jpg Imagen de archivo Foto: Virginia Benedetto / La Capital

“La ley dice que ellos me tienen que convocar a una reunión de comisión directiva en la que yo me puedo defender y ponerme de acuerdo con ellos o no y ahí se ve, cara a cara, si les da para suspenderme”, explicó Boix el funcionamiento de la ley, y enfatizó: “Me suspendieron sin mi presencia, sin darme derecho a mí a que me defienda. Pasan la ley para arriba”.

“En cuanto a las acusaciones que me hacen ahora y de las que me estoy enterando ahora, yo no tengo absolutamente nada que ver”, insistió el cuestionado dirigente gremial de los taxistas, quien recordó que no es la primera vez que lo responsabilizan por actos de violencia armada contra otros miembros del gremio y la investigación judicial no prosperó.

>> Leer más: Atacaron a balazos la casa del dirigente de los peones de taxis Horacio Yannotti

“En las otras elecciones, el extesorero me acusó de la balacera contra la casa, cosa que en ningún momento se pudo constatar”, detalló Boix, y le respondió a Yannotti con una acusación: “Son de manual, se hacen algo para echarme la culpa a mí, para seguir embarrándome. La verdad es que de esta gente se puede pensar cualquier cosa”.

sindicatos. peones.JPG Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

“El sindicato está lleno de policías, adentro y afuera, ¿piensan que voy a ir con una ametralladora a matarlos?, están locos, están todos perseguidos”, señaló Boix, y enfatizó: “Yannotti sabe que montaron todo este circo asesorados por un tercero, que ya voy a dar a conocer el nombre, por una cuestión política, no por una cuestión de plata”.

>> Leer más: Yannotti apuntó directamente contra Horacio Boix por la balacera contra su casa

Boix aseguró que la denuncia judicial que le costó que lo separaran de la titularidad del gremio responde a una interna política. “Hay gente que no le interesa que yo esté al frente del sindicato porque no me pueden dominar, porque no me pueden manejar, porque no me pueden llevar de acá para allá, por eso montaron toda esta escena”, advirtió.

yannotti casa 1.jpg El frente de la casa de Yannotti. Marcelo Bustamante

“Voy a impugnar todo, mis abogados están trabajando en eso, pero lleva tiempo”, adelantó Boix, y disparó: “Si lo que dice fuera cierto yo sería millonario y no es así, nosotros tenemos un sindicato pobre porque los titulares de taxi no quieren hacer los aportes y nos cuesta mucho recaudar, así y todo el sindicato no tiene deudas. Me tienen repodrido”.