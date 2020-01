"Desde el 6 de diciembre que una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación indica que debo recuperar mi cargo de secretario general del Sindicato Peones de Taxis. Y así lo haré y sino me dejan entrar recurriré a la Justicia. Me votaron 400 compañeros y me destituyeron 15. No estoy citado en Tribunales, y mucho menos imputado. Mi apartamiento al cargo estuvo mal hecho, y mi destitución fue impugnada el día anterior por la cartera laboral". Con estas palabras, Horacio Boix, el histórico dirigente de los peones de taxis promete en estas horas volver a sentarse en su escritorio de Salta 2882. "No tenemos inconveniente. Que vuelva. La comisión en pleno lo volverá a suspender y llamaremos a otra asamblea para expulsarlo", retrucó el actual titular del SPT, Horacio Yannotti.

La puja sindical vuelve a adquirir voltaje en el marco de un enfrentamiento entre facciones donde ya se acumulan 9 hechos de armas de fuego (seis de ellos balaceras a los domicilios de la actual conducción del gremio) y en la que un sector acusa al otro de los episodios de violencia.

El eje de discusión inicial de toda esta disputa fueron las denuncias contra Boix por presunta malversación de fondos sindicales o desvío de fondos cercanos a los 3.750.000 pesos, que supuestamente el cuestionado dirigente no pudo justificar.

Tras su apartamiento, luego de un accidente automovilístico que lo tuvo a Boix como protagonista a bordo de un Audi A7 Sportback 3.0, a mediados de octubre y con la votación de 143 taxistas en la sede de Salta al 2800, el dirigente fue expulsado y Yannotti ocupó su lugar.

"Llevaron adelante un trámite lleno de nulidades, que ya estaba suspendido por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estoy realmente seguro de que no he cometido ningún ilícito, me puse a disposición de Fiscalía, no me citaron. Quiero que la verdad salga a la luz", le había dicho el propio Boix a LaCapital horas después de su destitución.

En su momento el ex titular del SPT había adelantado que acudiría a Trabajo. "Evadieron los estatutos. Me suspendieron y no me llamaron a reunión de comisión directiva para darme lugar a mi descargo. Hicieron una asamblea para destituirme, pero la Justicia no determinó nada", advertía el acusado.

Ayer, Boix explicó a LaCapital que desde el 6 de diciembre pasado está notificada la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que ordena la reposición de su cargo como secretario general del sindicato.

"Estuvo mal hecho el apartamiento y luego hicieron una asamblea para echarme cuando el día anterior había sido impugnada. Además la mitad más uno de los que participaron no eran peones sino titulares. Choferes había 15 y el resto parece que eran del Sindicato de Camioneros. El Ministerio volvió a anular la asamblea y me certifica en el cargo a través de la Dirección de Asociaciones Sindicales de Trabajo", se explayó Boix.

Desde la vereda de enfrente, Yannotti adelantó que una vez finalizada la feria judicial de enero, insistirán ante el fiscal David Carizza "porque llevamos 6 balaceras y todavía no lo han llamado a declarar a Boix".

En relación a la restitución en el cargo que esgrimió el ex titular del SPT, Yannotti indicó que se está a la espera de esta notificación, pero adelantó a este diario que "no tendríamos ningún inconveniente que vuelva. Se encontrará que la comisión directiva en pleno está contra de él y lo volveremos a suspender durante 45 días. Luego llamaremos a otra asamblea y se lo destituirá nuevamente".

"No pueden citar a asamblea a cada rato. Es un capricho. Mañana (por hoy) estaré ahí. Que se haga cargo la policía y la Justicia. A mí no me cuida nadie", finalizó Boix.