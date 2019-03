Boasso: "Escuchamos el final de una novela de 30 años"

El precandidato a intendente por Cambiemos, Jorge Boasso, aseguró hoy que el discurso de la intendenta Mónica Fein, en la apertura de sesiones del Concejo Municipal, no fue más que un relato ficcional de los últimos 30 años de gestión del socialismo al frente del Ejecutivo municipal una etapa que, aseguró, "ha llegado a su fin".

"Hemos escuchado el resumen de una novela de 30 años y la última hoja dice 'fin'", afirmó el excocejal rosarino, al cabo de la que fue la última alocución en la sesión inicial de los debates en el Palacio Vasallo y que Boasso, fiel a su estilo, siguió a pie juntillas en Twitter, donde rebatió una a una las afirmaciones de la intendenta.

En declaraciones a La Capital, el dirigente radical que se postuló para la intendencia de Rosario en representación de la coalición macrista afirmó que la "novela" del socialismo "no dice que cuando asumieron había 98 asentamientos irregulares con 114 mil personas en total marginación y hoy al final del relato hay 174 con 224 mil personas (50 mil familias)".

"La intendenta omitió en su novela decir que hace 30 años había 5.650 empleados y que hoy más del doble con todo tipo de contrataciones", disparó con inocultable mordacidad Boasso, y añadió: "Qué paradoja la novela socialista, omitió también que al Presupuesto Participativo se le asignaba el 8,21 por ciento en el 2003 y ahora apenas el 1,56 por ciento".

También destacó que, pese a la visión optimista que ofreció Fein, en Rosario hay hoy "niveles de endeudamiento preocupantes para un municipio" y expresó que el diagnóstico que hizo la intendenta sobre una de las mayores preocupaciones de los rosarinos, la inseguridad y la violencia, aparecieron apenas esbozadas entre las preocupaciones del socialismo.

"No cuenta en su novela que subejecutó los presupuestos aprobados para obras públicas, como si no hicieran falta", abundó Boasso, que tituló a la "novela de Fein" "Cien años de soledad", y concluyó: "Arrancó de cuajo el capítulo que nos duele. El de la ciudad con más homicidios del país. Duplicaron la media nacional. Y podemos seguir si no supiésemos que está la última hoja".