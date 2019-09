Benjamín no tuvo más fiebre y ahora esperan que le den el alta

Benjamín, el chico de ochos años que recibió un balazo cuando estaba en una canchita de fútbol ubicada en bulevar Seguí y Garzón, pasó una buena noche después de que ayer tuviera un cuadro febril que postergó el alta prevista. Los primeros estudios tuvieron resultados positivos y ahora esperan su evolución para que finalmente pueda dejar el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se encuentra internado..

"Lo punzaron para sacarle líquido de la médula y ver si tenía alguna infección", contó el papá de Benjamín, quien señaló que el primer cultivo "salió bien".

Si bien confiaban en que hoy le darían el alta, ayer tuvo unas líneas de fiebre y los médicos decidieron hacer unos exámenes para asegurarse de que no había ninguna complicación. "Los otros dos estudios van a tardar un par de días pero si salió bien la primera nos dijeron que las otras seguro que salen bien", indicó.

>> Leer más: Postergan el alta de Benjamín, el chico baleado en Pablo VI

Ahora esperan que no regrese la fiebre, lo que permitiría que en los próximos días le den el alta médica.

Javier, el padre de Benjamín, contó que el nene llegó a tener 37,5º "y después bajó sola la temperatura".

>> Leer más: Maxi Rodríguez visitó a Benjamín en el hospital

"Prefiero sacarlo bien del hospital para llevarlo a casa y no volver más, traerlo solamente a los controles", sentenció.

Benjamín fue blanco de una bala perdida el pasado 17 de agosto, cuando se encontraba realizando la entrada en calor para un partido de la liga de fútbol que iba a disputar en el club Pablo VI. El disparo le dio en la cabeza, cayó al piso y, si bien en un primer momento se pensó que se había golpeado con un vidrio, después se constató la gravedad de la herida y fue trasladado al Vilela.

En el hospital de niños fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas pero no fue posible extraerle la bala. No obstante, los médicos aseguran que no le causará ningún perjuicio, aunque le recomendaron a la familia que tengan cuidados extremos, sobre todo en esta primera etapa de la recuperación, que es la más crítica.

>> Leer más: Benjamín tendrá que convivir con la bala en su cuerpo

El pasado viernes 23 de agosto Benjamín se despertó, después de pasar seis días en coma. De ahí en más se fue recuperando día a día, primero pasó de cuidados intensivos a una sala común y después comenzó a dar sus primeros pasos.