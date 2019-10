Benjamín Biñale, el nene de ocho años que el 17 de agosto fue baleado en la cabeza por una bala perdida, sigue evolucionando día a día. A tal punto mejora que esta tarde fue al cine con sus padres a disfrutar de la película "El Rey León". "Esto es paso a paso, pero cada vez está mejor. Es muy lindo verlo bien", contó su papá Javier, quien acompañó junto a Soledad, la mamá, al nene.

La idea era verla en 4D, pero por los efectos y el sonido, finalmente decidieron hacerla en 2D. Incluso en el Cine Village, donde fueron a verla, bajaron el sonido de la sala para que no le afecte.

Benja, que recibe clases en su casa con una docente particular, está con un excelente estado anímico, su rostro transmite alegría y atrás parece haber quedado la angustia que vivió junto a su familia durante la intervención y posterior internación en el Hospital de Niños "Víctor J. Vilela".

El nene dijo que está recuperando los días en que no pudo ir a la escuela, que la materia que más le gusta es "matemáticas" y que tiene ganas de "volver a la escuela" y "reencontrarse con sus compañeritos".

>> Leer más: "No hay palabras para agradecer tanto", dijo el papá de Benjamín

"Le prometimos venir al cine, porque está haciendo muy bien todo lo de la escuela y porque tiene muchas ganas de salir. Siempre buscamos salir los días en que no haya mucha gente, que esté más tranquilo y vamos a ver cómo lo toma ahora, que para él es algo medio nuevo. Hay que ver si no se aturde", argumentó el papá, quien comentó que ya empezó a trabajar, pero que la mamá todavía no, "porque está todo el tiempo con él. Benja se levanta todos los días con una alegría bárbara, estamos muy aferrados a Dios", justificó Javier, después de haber soportado la angustia y el dolor de los días en que el pequeño estuvo internado y su pronóstico era "reservado".

"Si no puede volver a jugar al fútbol, Benja dijo que le gustaría hacer natación. Pero dijo que va a seguir jugando al fútbol. El tiene fe y yo también"

En cada oportunidad que tiene, Javier le agradece a los médicos y al personal del Hospital Vilela por la buena atención que le dieron a Benjamín, y señala que "siguen aferrados a Dios. Con todo esto, agradezco todos los días, un día más de vida, de sol, de alegría. Y él está muy contento. Los médicos hicieron lo mejor, pero esto va más allá, es un milagro de Dios. En todos los estudios que le van haciendo es terrible como evoluciona Benja. Los médicos no saben que decirnos".

>> Leer más: "Ahora, a Benjamín me lo voy a llevar caminando a casa"

El papá también contó que el nene está tranquilo y que no está ansioso por volver a jugar al fútbol. "Ayuda mucho el tema de que de a poco van entrando algunos familiares en casa. El Colo Gil (jugador de Central) estuvo jugando a la play y al Uno con Benja. Ya se hizo como uno más de la familia y se mandan mensajes siempre. Todo eso incentiva a que él salga adelante después de todo lo que pasó", comentó en diálogo con Telefe Rosario.

>> Leer más: "Benja lucha por su vida", dijo su mamá

Admitió que "al principio teníamos mucho miedo", pero ahora "estamos más tranquilos. Le preguntamos y no le duele nada", relató, al tiempo que el papá le preguntó a Benjamín que deportes le gustaría hacer en caso de no poder jugar al fútbol y le dijo "natación", aunque el pequeño león confía en que "va a seguir jugando al fútbol. El tiene fe y yo también", cerró.

>> Leer más: Los mensajes de los chicos que le dan fuerza a la familia