Barrio Las Flores: colapsó la red cloacal y los vecinos se inundan de aguas servidas

"Me ingresó (el agua servida) a mi casa hace una semana, me sale por el baño, la cocina y me llega a los tobillos. No podemos comer por todo el ambiente tóxico, y para dormir nos tenemos que turnar porque se nos inunda todo", lamentó a El Tres otra moradora para graficar la situación desagradable que atraviesan en el barrio.

"Es increíble como salen los excrementos dentro de mi casa", acotó otra mujer para precisar que cada vez que hacen el reclamo "vienen a destapar y a los dos horas se vuelve a tapar".

"Creo que a eso se sumó la ruptura de un caño para que todo colapse", apuntó.