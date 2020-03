Bancos y planes de ahorro, las pesadillas de los consumidores rosarinos

Cuando aceptó una tarjeta de crédito Visa, del banco Santander, "sin costos de mantenimiento ni renovación", Ricardo no sabía el problema con el que se iba a encontrar algún tiempo después. "Hace un año había decidido dejarla de usar porque tenía otra tarjeta. Igualmente todos los meses me llegaba el resumen de crédito con un saldo a mi favor de 70 pesos", recuerda el hombre de 47 años, empleado de una empresa de servicios. Eso cambió hace unos meses, cuando le facturaron 2.300 por la renovación del plástico. "Entonces empecé una serie de reclamos telefónicos que parecían el juego del gran bonete, entre la tarjeta y el banco, y mientras tanto al mes siguiente la deuda era de 5 mil pesos porque me habían sumado intereses y otros gastos", señala. El mes pasado, Ricardo presentó el reclamo en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y logró que el banco reconociera la deuda y diera de baja la tarjeta.

La historia es una de las tantas que llegan a diario a las oficinas de Córdoba al 800, donde funciona la oficina pública encargada de orientar a los usuarios sobre los derechos que los asisten y mediar frente a situaciones de incumplimiento de contratos. Durante el año pasado, el sector financiero ocupó cómodamente el podio de los reclamos recibidos: uno de cada cuatro expedientes que se iniciaron remitió a algún inconveniente con tarjetas, créditos, incorporación errónea al Veraz o pedidos de bajas de pólizas de seguro, entre otros menesteres. En segundo lugar se ubicaron los reclamos comerciales, inflados por los planes de ahorro para la compra de automóviles.

Así lo advierte el informe de gestión que la oficina de defensa del consumidor presentó la semana pasada en el Concejo Municipal. De acuerdo al trabajo, durante todo el año pasado se presentaron 7.400 reclamos y se formalizaron 1.079 audiencias de mediación entre usuarios y empresas de comercio y servicios.

La titular del organismo, Julia Bonifacio, destacó el crecimiento de las denuncias que se reciben. "La gente conoce más sus derechos, tiene más información y la utiliza a su favor", señaló. Para la funcionaria, la oficina bien puede ser "un termómetro" de los inconvenientes que tienen los rosarinos en sus relaciones de consumo. Durante varios años consecutivos, las empresas de telefonía fueron las que más reclamos sumaron. Hace tres años esta situación empezó a cambiar: el año pasado, por la oficina se canalizaron las quejas por los aumentos de las cuotas de los planes de vivienda y, en medio de la crisis económica, el sector financiero ocupó la delantera.

Durante 2019, señala el informe, se observó "un incremento considerable en aquellas denuncias que solicitan la refinanciación de prestamos personales y tarjetas de créditos. Ante el avance de la inflación, tarifas por encima de las que se pagaban en mesas anteriores y caída del poder adquisitivo, se registró un notable incremento de usuarios que optaron por pagar primeramente el mínimo y luego, al tornarse imposible el pago debido a la elevada deuda que se les había formado, solicitaron planes de pago para poder hacer frente a la misma".

El informe advirtió también sobre el crecimiento de los reclamos sobre planes de ahorro para la compra de automóviles, ya sea por el aumento excesivo de las cuotas por el impacto de la inflación en el precio de los automóviles o las sumas pretendidas por cambio de modelo, o las dificultades para cobrar las multas por mora de entrega.

"Como se puede ver, este sistema realiza o utiliza artilugios para lograr mayores ventas que lo hacen caer en las denominadas prácticas comerciales desleales y abusivas, que serían acciones que promueven la mayor venta o producción, sin tener en cuenta la información que debe brindar durante la celebración del contrato", apuntó el documento.

Satisfactorias

Jésica se acercó a la oficina para pedir asistencia para refinanciar una deuda. Mantenía con el Banco de Santa Fe un rojo de 22 mil pesos y no sólo consiguió refinanciarlo sino también una quita en el monto de los intereses. Durante el año, 382 personas iniciaron acciones similares. De acuerdo al informe de gestión, "durante el año pasado, al igual que en el 2018, los usuarios de tarjetas comenzaron a realizar pagos parciales en lugar de cancelar el total de la deuda, desconociendo que el pago mínimo de una tarjeta de crédito se compone básicamente de intereses, comisiones, impuestos y muy poco del dinero que se abona por ese concepto sirve para reducir el capital inicial que está financiando".

Bonifacio destacó que, como el de Jésica, muchos de estos reclamos tuvieron final feliz. La experiencia de trabajo del año pasado así lo demuestra: durante 2019 se realizaron 1.079 audiencias entre los usuarios y los referentes de fábricas, comercios y empresas de servicios. De estas mediaciones, 809 tuvieron una resolución satisfactoria. El resto naufragó por distintos motivos: no se llegó a ningún acuerdo (157 casos) o no se presentó alguna de las partes (113).

Dónde recurrir

En la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor se pueden denunciar los conflictos relacionados con la compra de un producto o servicio, problemas relacionados con la vivienda, la provisión de servicios públicos y la prestación de servicios del Estado Municipal. Funciona en Córdoba 852, tiene una línea gratuita (0800-666-8845) donde se brinda información y asesoramiento. También, a través del Facebook Defensa Consumidor Rosario y la cuenta de Instagram rosarioconsumidor.

Una jornada para promover los derechos fundamentales

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra todos los años el 15 de marzo. Es una jornada para promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para exigir que sus derechos sean respetados y protegidos, y para protestar contra los abusos del mercado.

Es un evento anual del movimiento de consumidores enfocado hacia la acción y solidaridad. El día conmemora la fecha en que el presidente estadounidense John F. Kennedy firmó una declaración de cuatro puntos fundamentales de los derechos de los consumidores, el 15 de marzo de 1962.

Esta declaración fue adoptada por muchos países y por las Naciones Unidas, estipula que todos los ciudadanos, sin distinción de sus ingresos u origen social, tienen ciertos derechos fundamentales como consumidores.

En Argentina, la primera ley de defensa del consumidor se sancionó en octubre de 1993. La reforma constitucional del año siguiente profundizó la tutela al consagrar en el nuevo artículo 42 de la Constitución que, “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.