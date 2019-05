Banco Santa Fe inauguró su sucursal digital en el aeropuerto

El aeropuerto internacional Islas Malvinas cuenta con una nueva sucursal digital del Banco Santa Fe situada en el hall central. Se trata del primer local totalmente digital y amigable con el medio ambiente (no utiliza papel).

La nueva sucursal cuenta con cajeros automáticos, terminales de autogestión inteligentes, computadoras "all in one", pantalla interactiva y teléfono conectado directamente al Contact Center del Banco. Asimismo, en horario bancario, un asesor comercial brinda soporte a los usuarios e información al público.

Entre los atractivos que ofrece esta sucursal, se incluye el beneficio de una hora de estacionamiento gratuito en el parking del aeropuerto, para que los clientes puedan realizar sus operaciones bancarias con mayor comodidad.

Banco Santa Fe acompaña así la revitalización de la nueva terminal de pasajeros con la incorporación de mayor tecnología e innovación en su atención y servicios.

El gerente general, Luis Nuñez, destacó: "Trabajamos en tiempo récord, invirtiendo en tecnología y en servicios. Queremos colaborar con el desarrollo de la ciudad".