Bancarios rosarinos reclaman campañas más intensivas para prevenir estafas telefónicas

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la secretaria general del gremio, Analía Ratner, remarcó: “Actualmente estamos en un contexto de mucha vulnerabilidad. Los bancos envían mails a sus clientes para que no den información personal, para que no divulguen sus CBU y no hagan transferencias. Pero desgraciadamente no todos los clientes reciben esas recomendaciones”.

“Es necesario que a través de todos los canales posibles, esto se pueda comunicar para crear conciencia para que eso no ocurra. Hoy la virtualidad nos lleva a utilizar las aplicaciones de los bancos, ya sea desde un celular o una computadora, o el sistema homebanking”.

En ese sentido agregó que “es importante también que en esas plataformas se siga concientizando para que la gente no brinde esa información, porque vemos muy vulnerable a cierta parte de nuestra población”.