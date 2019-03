Balagué dijo que es "muy lamentable" que no empiecen las clases en Santa Fe

La ministra de Educación provincial, Claudia Balagué, evaluó como "muy lamentable" el no inicio de clases en Santa Fe, producto del paro docente lanzado para hoy y mañana en rechazo a la propuesta del gobierno.

"Es muy lamentable. Nos viene pasando en los últimos años el tema de la paritaria nacional y paros docentes nacionales que están decretados con anticipación y malogran las negociaciones en las provincias", dijo Balagué.

"Que un paro nacional esté malogrando el inicio del ciclo lectivo realmente nos pone mal a todos", apuntó la ministra, en diálogo con "Zysman 830" de La Ocho.

Embed ️#Zysman830 I Paro docente en Santa Fe. "Lamento mucho que no le hayamos podido encontrar la vuelta. Tener una discusión con los chicos en las escuelas. Lo siento mucho. Serán convocados en breve, nunca hemos cortado el diálogo", dice @claudiaebalague pic.twitter.com/EyqiqRcnnw — La Ocho am830 (@laochoam830) 6 de marzo de 2019

En la mesa paritaria con los sindicatos docentes, el gobierno santafesino ofreció la continuidad de la aplicación de la cláusula gatillo, pero sujeta a la recaudación provincial y sin un porcentaje o suma fija inicial como pretenden los sindicatos.

"La mejor negociación es la que se puede pagar", dijo Balagué, quien anticipó que de todas formas el rechazo de los gremios "obliga a rever de distintas formas cómo poder mejorar o hacer otra negociación que permita salir adelante.





Paro. Consultada sobre contundencia de la medida de fuerza, aprobada en asamblea provincial por el voto de 29.800 docentes (de un total de 30.100 votos), dijo: "Por un lado, había una predisposición al paro, que prácticamente ya estaba decretado. Y por el otro, vemos que cuando esta situación se da ni siquiera existe para los docentes la posibilidad de votar una aceptación. Son esas dinámicas que tienen las asambleas docentes donde no concurren todos los docente sino algunos, y adoptan esa dinámica de no poner la posibilidad de aceptar la propuesta del gobierno provincial".

"Lamentablemente estamos acostumbrados. Es mi séptima paritaria y lamento mucho que no le hayamos podido encontrar la vuelta a tener una negociación con los chicos en la escuela y las familias organizando su vida a partir de lo escolar", agregó Balagué.

Tras la medida de fuerza de hoy y mañana -al que se suma el paro de mujeres del 8 de marzo- Balagué analizó los pasos a seguir. Sobre todo, teniendo en cuenta que, de no mediar una mejora en la propuesta, los docentes ya votaron un paro para el martes y miércoles de la semana próxima.

"Vamos a hacer una convocatoria. Todavía no hemos definido fecha pero nunca hemos cortado el diálogo a pesar de esta situación", apuntó la ministra. de todas formas, descartó que el llamado a paritarias se concrete esta semana: "No podemos llamar y convocar en medio de una medida de fuerza. No tiene lógica. Tenemos que esperar que pase este tiempo y hacer una nueva convocatoria para tratar de llegar a un acuerdo".