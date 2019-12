Bajo la lluvia, las personas con discapacidad marcharon para reclamar por sus derechos

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y con la bandera de los derechos de los más vulnerables, hoy marcharon integrantes de organizaciones de la ciudad que reclaman políticas de Estado para que se visibilice la problemática y que los servicios no dependan de los cambios de gobierno.

Antes de iniciar la movilización que arrancó en Maipú y Córdoba bajo la lluvia para seguir hasta la plaza Pringles, la directora de Discapacidad de la Municipalidad de Rosario, Adriana Ciarlantini, convocó a los rosarinos "a construir entre todos una sociedad sin barreras".

"No es responsabilidad del Estado solamente o de las instituciones, ni de un gobierno solamente, la sociedad tiene que incluir a partir de un cambio hacia el que es diferente", dijo a La Capital Ciarlantini, y admitió: "Hoy encima con el nivel de intolerancia que se vive hacia el diferente, las personas con discapacidad lo sufren en mayor medida".

"Somos nueves docentes intérpretes de lengua de señas que hace nueve meses que no cobramos el sueldo"

Ciarlantini recordó que este año las dificultades se acentuaron porque "el gobierno nacional ha hecho un ajuste muy grande en relación a las prestaciones de discapacidad", y abundó: "No han aumentado los aranceles, han recortado pensiones, no se otorgan pensiones nuevas a quienes han iniciado los trámites, hay una precarización de los servicios, las personas que habían conseguido un mínimo de inclusión ahora lo ven resentido".

Leonela Carpanetto, docente del Instituto Nº16 Profesorado de Sordos e Hipoacúsicos "Dr. Bernardo Houssay", expresó la grave situación de nueve intérpretes que hace nueve meses no cobran el sueldo. "Somos docentes que trabajamos en el rol de intérprete pedagógico de lenguas de señas, también en el Instituto Nº18 de San Luis y Moreno", precisó.

"Empezamos a trabajar en el mes de abril, nos convocaron, nos dijeron que estaban las horas que se podían disponer para los chicos sordos, siempre preguntando cuando se iban a crear los ID que es como se cargan nuestras horas en el sistema, pero llegamos a las vacaciones de invierno y no pasó nada y ahora tampoco", reveló.

"Todo el tiempo nos dicen que estamos por cobrar, el tema es que no se va a los hechos", lamentó Carpanetto, quien se quejó de la gran cantidad de problemas que generan no estar incluidas en el sistema de educación.

"No tenemos derecho a licencia médica, a seguro, si sucede algo en el trabajo, si faltamos no se genera reemplazante, eso también perjudica a los alumnos que se quedan sin clases, no generamos antigüedad debería generarse un escalafón y pasarnos a planta", pidó la docente, y añadió: "Después cobramos todo junto y nos descuenta ganancias, a otros no les dieron recibo de sueldo".

Sabrina Gatti, titular del Taller Protegido, 9 de julio 340, en el que trabajan 32 chicos mayores de 21 años egresados de escuelas especiales, reclamó por los derechos laborales de las personas con discapacidad.

"El nuestro es un lugar netamente de trabajo, con distintas áreas como fotocopiado y atención al público, de taller, fabricamos bolsas de polietileno para muchos clientes como consorcio, escuelas, geriátricos", detalló.

"Lo que buscamos es visibilizar la temática de discapacidad, que el trabajo sea un derecho de igualdad, que los empresarios no tenga temor de tomar personas con discapacidad", remarcó Gatti, y exigió que se generen "políticas de Estado, no debería importar el color político, para que no se complique con los cambios de gobierno", ya en el acto que finalizó en la plaza Pringles.

Para asesoramiento para actividades de verano se puede consultar a los teléfonos 4808606, 4808799 o al correo electrónico discapacidad@rosario.gob.ar