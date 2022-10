"Bajá la moneda y lo cagamos a tiros al toque", el mensaje de un preso a un sindicalista

El audio registra la conversación entre alguien que llamó desde la cárcel de Piñero y Chulich. "Vos sabés que bajás la moneda y lo hacemos al toque. Después nos comunicamos bien. Bajá la moneda y le hacemos lo que vos quieras, como siempre", dice una voz no identificada. Chulich parece dudar sobre si debía responder o no, pero en ningún momento rechaza lo que está escuchando.

La conversación se produjo el 20 de septiembre de 2021. Fue realizada por la Agencia de Investigación Criminal y ordenada por el fiscal Iván Raposo, de Venado Tuerto, quien investiga una serie de amenazas y extorsiones en el marco de la vida interna del Sindicato de Camioneros que apuntan a Hugo Moyano.

El abogado del gremio, Gabriel Navas, dijo este martes en LT8: "El audio es tremendo, en una ciudad donde tenemos 220 homicidios. Escuchar esto, cómo se decide sobre la vida y la muerte de las personas, es conmocionante.

Por otra parte, Navas dijo que en Santa Fe hay un solo Sindicato de Choferes de Camiones, y que Moyano intenta hacer pie en la provincia a través de Chulich, quien comanda una suerte de gremio paralelo que a juicio del abogado "no existe".

Chulich, en cambio, se despegó de las sospechas sobre una supuesta participación en maniobras de apriete contra Aladio y el sindicato. "A mi me llaman, yo no llamé a nadie", dijo a la hora de explicar la comunicación con una persona que lo contactó desde la cárcel de Piñero. Y añadió: "Tengo una trayectoria impecable, no tengo antedecentes. Con esto tratan de embarrarnos pero no van a lograrlo".