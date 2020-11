"Avanzar en el debate es discutir de qué forma y en qué condiciones queremos abortar"

Son activistas, son feministas y son las que desde hace años acompañan a las mujeres, adolescentes y niñas que frente a embarazos no deseados deciden abortar, y lo hacen de acuerdo a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las integrantes de Las Fugas Rosario, Socorristas en Red, celebraron la presentación del Poder Ejecutivo nacional del proyecto para la interrupción legal de embarazos, participaron de una sentada que se llevó adelante en todo el país, y aseguraron que ya no es tiempo de debatir si es una necesidad que el Estado garantice el aborto legal, seguro y gratuito para mujeres, niñas, varones trans, no binaries y otras identidades, sino “de poner en discusión de qué forma y en qué condiciones vamos a abortar”.