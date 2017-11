Aval al fin del fútbol gratuito y "tristeza" por las coimas en AFA

Además de ser empresario de medios, Daniel Vila fue durante siete años presidente del club Independiente Rivadavia de Mendoza. E intentó llegar a la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino en base a fuertes críticas a la gestión de Julio Grondona. Ahora que llueven las denuncias por supuesto cobro de coimas al ex mandamás del fútbol local, Vila dice sentir "tristeza, pero ninguna sorpresa porque las mismas cuentas que está denunciando (Alejando) Burzaco, de las cuales él es partícipe en el reparto de las coimas, yo las denuncié en 2010, con números de cuentas, titulares de esas cuentas, nombres de bancos y montos depositados".

Vila recordó que denunció a "Julio Grondona, a sus hijos, a su esposa. Incluso tenían sociedades insólitas, una se llamaba Neljul, porque la mujer de Grondona se llamaba Nely y el ex presidente de AFA Julio, y tenían cuenta en Suiza. También denuncié a varios dirigentes que los acompañaron y algunos están presos".

Para Vila, aquellas denuncias no avanzaron en sede judicial "porque en aquel momento había una protección de la política hacia Grondona. Recordemos que en 2009 Grondona le dio al gobierno de Cristina el Fútbol para Todos".

"Tampoco avanzó —siguió—porque Grondona ejercía un poder enorme durante años. Y porque había un sector cómplice de la dirigencia y de una parte del periodismo sobre los cuales ejercía un poder tan fuerte que si alguien lo denunciaba, quedaba afuera del sistema".

Consultado sobre el Fútbol para Todos, Vila destacó que "en 2009 cuando se lanzó el programa me alegré y me pareció una muy buena medida, que era romper con un monopolio de 19 años espúreo, corrupto y abusivo". De inmediato, agregó: "Lo que después no me pareció bien fue que el Estado se quedara con el fútbol, subsidiara a los clubes e incumpliera los objetivos".

Al respecto mencionó que "la resolución administrativa de la Jefatura de Gabinete de 2009 que creó el programa decía que iba a ser temporal y que parte de la rentabilidad se iba a destinar al deporte olímpicos. La realidad es que el programa fue muy deficitario, no se vendió publicidad y se lo subsidió".

"Fue bueno que el gobierno anterior le haya sacado el fútbol monopólico a Torneos y también que con el actual se haya dado de baja el Fútbol para Todos porque se desvirtuaron sus objetivos iniciales".

Cuando se le preguntó si creía que debía pagarse para ver el fútbol, respondió: "Creo que hay que pagar. El fútbol es un negocio en todo el mundo, es un espectáculo, cuando la gente va a la cancha tiene que pagar y cuando va al cine paga la entrada. El fútbol necesita recursos y la televisión es clave".