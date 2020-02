En una conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana en la sede local del Ministerio de Salud de Santa Fe, autoridades del área, tanto de la provincia como de Rosario confirmaron que a la fecha ya hay 5 casos de dengue autóctono en el territorio provincial. Cuatro confirmados en Rosario y uno en Rafaela.

Pidieron estar alertas y tomar las medidas de prevención, como el eliminar o dar vuelta todo recipiente que pueda contener agua, en el interior de los hogares, patios, terrazas para evitar que el mosquito transmisor se reproduzca. Y utilizar repelente.

Ante los primeros síntomas: fiebre que no cede, fatiga, dolor corporal, malestar general, erupciones en la piel y falta de apetito hay que hacer una consulta médica. Los síntomas no necesariamente se dan todos juntos.

Se recomienda eliminar recipientes que puedan contener agua, en el interior de los hogares, patios, terrazas para evitar que el mosquito transmisor se reproduzca

En 2016 la Argentina vivió la mayor epidemia de dengue de la historia y Rosario tuvo en ese momento más de 1.500 casos autóctonos, es decir, de personas que se contagiaron sin haber salido de la ciudad. Pero desde hace años, en cada temporada se registran casos importados y autóctonos.

La Capital habló con el primero de los diagnosticados en 2019 con la variante autóctona. Se trata de Pablo Orsi, un hombre de 45 años que vive a pocas cuadras del centro de Rosario y no se había trasladado a ningún otro sitio en los meses previos. "Antes de enfermarme no conocía casi nada sobre el dengue. Tenía alguna idea. Cuando empecé a tener fiebre me metí en internet a buscar información. Le pedí al médico clínico que entre los análisis que me hacía incluyera el que confirma o descarta el dengue. Lo hice en un laboratorio privado y el resultado fue positivo. Debo admitir que un poco me sorprendí, no conocía a nadie en mi entorno que hubiese tenido esto", dijo.

>> Leer más: Confirman los primeros dos casos de dengue autóctono en Rosario

Orsi, un licenciado en administración de empresas que trabaja en una compañía en zona sur admitió que no tiene idea de dónde pudo haberlo picado el Aedes Aegypti. "No me moví en zonas que uno entiende como riesgosas y estuve al aire libre en dos oportunidades, ambas en el macrocentro. Por eso es importante que la gente sepa que puede ocurrir en cualquier parte, porque el mosquito está. Y que tener dengue no es nada agradable, lo pasé muy mal y durante mucho tiempo", destacó.

Lidió con los embates de la fiebre alta durante nueve días y un dolor en el cuerpo difícil de sobrellevar. "Es como una gripe, pero más intenso. Nunca me había sentido así, la sensación era que me podía morir. Y aunque comencé de a poco a recuperarme, los valores de laboratorio —como los glóbulos blancos y otros— tardaron cinco meses en volver a la normalidad. Y el malestar general, el cansancio extremo, también. Es todo muy lento y me la pasaba en la cama, porque físicamente no me sentía nada bien. La verdad es que fue horrible".

Ahora está atento porque sabe que una segunda infección podría ser aún más complicada. "Si te enfermás por segunda vez, es más bravo. Así que voy con repelente a todas partes", remarcó.