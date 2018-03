ATE confirmó un paro para el miércoles próximo en rechazo al aumento por decreto

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Hoffmann, confirmó esta tarde un paro de 24 horas para el miércoles 4 de abril, que incluirá movilización a la capital santafesina, en rechazo al incremento salarial del 18 por ciento que impuso por decreto el gobierno provincial. En diálogo con La Capital, el dirigente gremial se mantuvo en la postura de que el incremento salarial "no es del 18 por ciento sino de 16,9 (se descuenta el 1,1 aplicado al final del año pasado por la cláusula gatillo)", al tiempo que relativizó que el gobierno provincial descuente los días de huelga que lleven a cabo los trabajadores de la provincia. "El gobernador Miguel Lifschitz dijo que iba a descontar los días de paro, pero también aclaró que eran cuestiones que se pueden charlar como se hizo en el ámbito de la paritaria", señaló. hof.jpg "No decimos que no al bono pero aspiramos a algo más", dijo Hoffmann, que quiere "rediscutir salarios" antes de fin de año.

Además, Hoffmann sostuvo que "sería un error político descontar los días porque podríamos elevar una denuncia ante la OIT por incurrir en una práctica desleal, ya que no habría de esa manera un trato igualitario en cuanto a situaciones similares con respecto a otros gremios estatales". Leer más: Maestros y estatales en pie de guerra por la decisión del gobierno de imponer el aumento por decreto





Por otra parte, el gremialista explicó que, de acuerdo a la proyección que realizaron, la inflación anual va a rondar el 21 por ciento, con lo cual habrá "nueve meses en los que vamos a estar con el salario por debajo del índice de inflación" si se tiene en cuenta que enero, febrero y marzo no hubo un aumento y que recién en octubre, cuando el guarismo le gane la pulseada a los salarios, habrá 60 días para percibir recién el incremento correspondiente a la cláusula gatillo de actualización automática. "Venimos y vamos a estar por debajo de la inflación durante nueve meses del año. Enero, febrero y marzo, no tuvimos aumento; en abril vamos a estar un mes con un casi 2 por ciento por debajo de la inflación y así hasta agosto. Luego, en septiembre, levemente tenemos un mes de un punto y pico de salario por encima de la inflación y luego tenemos la cláusula gatillo, que se cobra recién a los 60 días", explicó más temprano en Trascendental de La Ocho. Leer más: La provincia confirmó que el aumento se abonará por decreto y se descontarán los días de paro





"El gobernador (Miguel Lifschitz) admite una asimetría pero debería decirle que no a las políticas tarifarias de Macri para defender a la comunidad santafesina", reclamó, al tiempo que relativizó el hecho de que el gobierno descuente los días de paro a los trabajadores que hagan huelga, ya que "estaría incurriendo en práctica desleal, la cual vamos a denunciar en caso que así suceda, ya que no hay trato igualitario en cuanto a situaciones similares en las que no se hace el descuento de días de paro".