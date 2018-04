ATE amenaza con huelgas si no la convocan

El congreso de delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) definió ayer realizar medidas de fuerza si no es convocado nuevamente a sentarse a la mesa paritaria. Una situación complicada porque el gremio mayoritario del sector, UPCN, aceptó la oferta de recomposición salarial que ATE rechaza.

Más de 600 delegados de toda la provincia definieron llevar adelante un plan de acción en caso de que el gobierno provincial no los vuelva a llamar en los próximos días. El reclamo de ATE se vio ayer fortalecido por la conclusión del conflicto con los docentes, luego de que estos lograran una revisión y recomposición de la oferta salarial original."Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, siempre convencidos de que lo que se logre será para los 40 mil estatales. Porque como dice nuestra querida Madre de Plaza de Mayo, Oti, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y nosotros la vamos a ganar porque no la vamos a abandonar", expresó el secretario general del ATE Santa Fe, Jorge Hoffmann.El gremialista destacó además que "no sólo esta lucha es salarial sino también contra los tarifazos. Por eso instamos al gobernador a que se ponga al frente de la defensa de los santafesinos".