Ataque a balazos contra la casa de un testigo clave en la causa contra Horacio Boix

La casa de un empleado del Sindicato de Peones de Taxis, testigo clave en la causa contra el exlíder del gremio Horacio Boix,recibió esta madrugada varios impactos de bala que causaron la rotura de los vidrios de las ventanas. En el incidente no hubo lesionados y de acuerdo a la policía se secuestraron 16 vainas servidas en el lugar.

El hecho sucedió alrededor de las 3 en el pasaje Rufino Ortega al 200 bis, donde vive Mariano Alejandro Martínez, de 43 años, actual jefe de personal del gremio. Se trata de otro hecho de violencia vinculada a la interna en el gremio de los choferes de taxis que estalló a partir de las acusaciones contra Boix, quien fue denunciado ante la por un presunto desfalco.

El actual secretario general del gremio, Horacio Yannotti, responsabilizó por la balacera a Boix, quien fue expulsado del sindicato un mes atrás por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la entidad.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Yannotti destacó: "Lamentablemente, este es un nuevo capítulo de violencia en torno al Sindicato de Taxis. En este caso la víctima fue el jefe de personal del gremio, una persona que hace muchos años que trabaja con nosotros, y que es un testigo clave en la causa por defraudación y que en los próximos días y que en los próximos días tendrá que ir a declarar ante la Justicia".

Yannotti reveló que "Boix lo ha querido amedrentar con esta balacera", y agregó: "No entendemos cómo está en libertad. Con las pruebas contundentes que tiene Fiscalía y con todos los hechos de violencia que ha generado en el último tiempo, no entiendo como el fiscal David Carizza aún no lo detuvo".

"Estoy triste. Estamos trabajando para levantar a este sindicato que estuvo adormicido tantos años y esto nos quita energías, tener que aguantar esta situación con un compañero que trabaja desde hace tantos años en el gremio", agregó.

Yannotti no dudó en conectar el ataque de anoche con la anterior comisión directiva encabezada por Boix. "No tenemos ninguna duda. Martínez tiene que declarar en la Justicia por las irregularidades que generó Boix y ahora se liga este amedrentamiento", añadió.

"La Fiscalía está trabajando (en las denuncias contra Boix), pero los tiempos de ellos son diferentes a los nuestros. En 45 días, primero lo suspendimos, después hicimos una asamblea que terminó expulsándolo de la institución. Y la Justicia no se ha pronunciado. Entonces Boix anda pavoneándose diciendo que la Justicia no le probó ninguna irregularidad", sostuvo Yannotti.

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe dispuso un sistema de vigilancia de la casa del taxista que fue baleada anoche. Se trata de un móvil que realizará rondas en torno al domicilio, con algunas paradas por periodos de tiempo que no se establecen de manera coordinada si no que se hacen de manera aleatoria.