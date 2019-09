Una grúa, que llevaba un auto al corralón municipal, fue atacada ayer a la tarde a piedrazos por un hombre que conducía una moto en contramano. El hombre lanzó un trozo de mármol a los agentes. El cascote rompió el vidrio de la camioneta, cuyos pedazos quedaron esparcidos sobre los ocupantes del vehículo. El incidente sucedió, alrededor de las 18, cuando la grúa volvía al corralón municipal, ubicado en Moreno y Ocampo, tras llevarse un Renault Clio que estaba mal estacionado en la parada de colectivos en Corrientes al 2300. En ese momento, y mientras los ocupantes de la grúa esperaban que les abrieran el portón para ingresar, apareció una moto en contramano y a toda velocidad. Al llegar delante de la grúa, en la que iban una inspectora de Fiscalización del Transporte y el chofer, el conductor de la moto, que llevaba casco, les arrojó un trozo de mármol. Tras el hecho, el motociclista, que iba solo, escapó por el mismo lugar que había llegado, mientras un policía que había en el lugar salió a correrlo, pero no pudo alcanzarlo. Por fortuna, tanto la inspectora como el conductor del vehículo no sufrieron lesiones, más allá del susto y del mal momento que pasaron. Sin embargo, el desenlace podría haber sido otro si el proyectil que arrojó al vidrio impactaba en alguna de las dos personas que viajaban en la camioneta. "Gracias a Dios están los dos bien, no sufrieron heridas", contó a La Capital un testigo presencial del hecho. Cuando los agentes iban a llevarse el Clio mal estacionado, apareció una persona que argumentó ser el dueño del vehículo, pero no pudo acreditar su propiedad, puesto que no tenía ningún tipo de documentación del auto.