"Fue una confusión". Así explicó a La Capital Ricardo Ferraro, responsable de los taxis que esta mañana estacionaron frente al Concejo Municipal y que la concejal Fernanda Gigliani sospechó como un acto intimidatorio. En realidad, no fue más que el habitual cambio de turno que hacen en el lugar los choferes de los coches, de acuerdo a los que indicó.

Ferraro, propietario de nueve licencias de taxis, aseguró: "No tengo nada que ver con todas estas cosas que están pasando, fue producto de la casualidad que se juntaron un par de taxis -se denunció a más de una decena-, ya que vivo al lado del Concejo y los taxis suelen estacionar ahí para el cambio de turno".





Asimismo, explicó que hace "más de 12 años" que está en la actividad y que no pertenece a ninguna agrupación taxista, al igual que los choferes. "Hablé puntualmente con cada uno de ellos y me dijeron que no tienen nada que ver" con la polémica que se generó en la Terminal de Omnibus. Además, precisó que "no pertenecen a ninguna agrupación".

La novedad se conoció hoy a partir de unas fotos tomadas al amanecer cuando, de acuerdo a la denuncia de la concejal del bloque Iniciativa Popular un grupo de taxis se estacionaron en las adyacencias del Palacio Vasallo y estuvieron allí por un lapso de al menos 20 minutos. Leer más: Gigliani denunció una intimidatoria concentración de taxis frente al Concejo Ante esto, Ferraro sostuvo que entre las 7 y las 7.30 llegaron "entre dos o tres taxis, no más de eso", hecho que, según precisó, "suele ocurrir porque hacen los relevos o alcanzan papeles. De hecho, aseguró que la titular del Ente de la Movilidad, Mónica Alvarado, se comunicó con este propietario, "se pudo investigar y no hubo inconvenientes".