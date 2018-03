Aseguran que los casos de meningitis fulminante no son frecuentes

La muerte de Aldana Fernández por una meningitis bacteriana que fue fulminante causó conmoción. Alumna de sexto grado de la Escuela Nº1.182 San Luis Gonzaga, ayer personal de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia continuaba trabajando con la comunidad educativa, fundamentalmente en el tratamiento de profilaxis preventiva de todos los chicos que cursan ese grado en el establecimiento de Empalme Graneros. Sin embargo, Liliana Benega, médica pediatra, infectóloga e integrante del área dejó en claro que casos como el de Aldana "no son los frecuentes" y, como recomendación a los padres, remarcó "tener los carné de vacunación al día y la consulta al médico ante cuadros de fiebre que no ceden, o suman otros síntomas".

A la hora de explicar la poca frecuencia que tiene este tipo de casos tan severos, la especialista detalló la información de la vigilancia epidemiológica que se lleva adelante desde Salud. "Anualmente se reciben entre 200 y 300 notificaciones de meningitis, de las cuales la mayoría son virales", detalló la especialista, y recalcó que "las bacterianas representan apenas el 30 por ciento e incluso dentro de esa porción no siempre se producen cuadros tan severos".

Es más, la pediatra indicó que "dentro de las bacterianas entre el 5 y el 10 por ciento son las que terminan con un deceso". Incluso, ante esas situaciones consideró que "no siempre son cuadros sólo de meningitis, sino que hay que tener en cuenta, además, otros elementos como la virulencia de la bacteria, si hay patologías de base y los antecedentes de cada paciente porque todo influye y no se puede cerrar en números fríos".

Si bien la meningitis es una inflamación de las meninges —membranas que envuelven y protegen al cerebro y la médula espinal—, es una enfermedad que puede darse en cualquier franja etaria. Sin embargo, la especialista indicó que los casos de mayor gravedad se producen en los menores de un año o bien en las personas ancianas o con patologías de base. De todos modos, en frecuencia es más común en los menores de cinco años.

Alertas

El caso de Aldana avanzó en apenas horas, ya que la nena de 11 años había concurrido normalmente a la escuela el martes, el miércoles se le presentó el cuadro febril y, si bien quedó internada, falleció el jueves. Incluso teniendo colocadas las vacunas estipuladas por el calendario oficial.

"Más allá de este caso particular, es importante que los padres controlen los carné de vacunación y que las inoculaciones obligatorias estén hechas", indicó Benega; y detalló que "la vacuna que cubre el meningococo es la Menveo, para los serotipos A, C, W y Y". También se refirió a una nueva vacuna que está en el mercado, aunque no dentro del calendario oficial, que es para los serotipos B. "Sebe ser indicada por el pediatra de cada niño en los casos que considere", señaló la médica, y explicó que "los casos más frecuentes que se registran pertenecen a los serotipos W y B".

Sin embargo, la colocación de las vacunas no es la única precaución indicada, sino también estar atentos a las señales de alarma ante los cuadros febriles. "La consulta al médico es siempre la herramienta ante la presencia de cuadros de fiebre que no ceden, y como la fiebre puede ser síntoma de muchas enfermedades lo importante es ver si se registran vómitos y cefaleas, lesiones en la piel u otros síntomas por fuera de la temperatura", remarcó.

Escuelas

El contagio de la meningitis, explicó la pediatra, se da "de persona a persona a través del contacto directo". Así y todo, dijo que no fue necesario y "no está indicado" suspender las clases en los establecimientos escolares donde se presentan y, de hecho, ayer trabajaba en la profilaxis preventiva de los compañeros de sexto grado de la escuela de Empalme Graneros.

"En este caso particular se trabaja con todas comisiones de sexto grado porque tenían actividades conjuntas y compartieron espacios, si no, no hubiera sido necesario", detalló, y remarcó que "epidemiológicamente no se indica el cierre de establecimientos educativos".