Aseguran que habrá más de dos mil taxis en Navidad y Año Nuevo

Quedó definido el cronograma de prestación de servicios del sistema de transporte urbano de pasajeros, taxis y remises para las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la ciudad. Desde la Municipalidad aseguran que 2.116 taxis y 163 remises deberán circular por las calles los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1º de enero, mientras que los colectivos se regirán por cuadros horarios de días festivos.

Los taxis y remises se ajustan a la resolución que fija el cronograma de funcionamiento del sistema. En él, se dispone la obligatoriedad laboral para todas las licencias, aunque con variaciones.

Los taxis con licencias impares que cubran ocho horas de servicio trabajarán de 8 a 16 el 25 de diciembre, mientras que los que lo hagan la misma cantidad de horas y posean licencia par trabajarán el 1º de enero, en el mismo horario.

Por su parte, los taxis que presten 16 horas de servicio se regirán de la siguiente manera: las chapas impares trabajarán desde las 20 del 24 de diciembre hasta las 8 del día siguiente, y desde las 16 hasta las 24 del 1º de enero; los titulares de licencias pares trabajarán desde las 16 hasta las 24 el 25 de diciembre, mientras que para fin de año corresponde que lo hagan desde las 20 del 31 de diciembre hasta las 8 del 1º de enero.

Los remises también tendrán que cumplir con ciertos horarios de circulación. Los vehículos con licencia par deberán trabajar desde las 22 del 24 de diciembre hasta las 6 del día siguiente, y desde las 14 hasta las 22 del 31 de diciembre; los titulares de licencias impares lo harán desde las 14 hasta las 22 el 24 de diciembre, mientras que el 31 de diciembre comenzarán a las 22 y finalizarán a las 6 del 1º de enero.

Acerca de quienes posean licencias de remís bajo el régimen de derecho de explotación, deberán prestar el servicio durante las 24 horas.

Respecto a los colectivos, la prestación de servicios será con cuadros horarios de días festivos. Esto quiere decir que habrá una merma en las frecuencias.

En tanto, la Línea de la Costa comenzará a funcionar, a partir de mañana, todos los días con una frecuencia de 22 minutos. El primer servicio saldrá, a las 8, desde Rioja y avenida Belgrano y el último, desde esa intersección, lo hará a las 22.28; además, el último servicio desde Costa Alta, en Pintor Musto e Iturraspe, será a las 21.44.

El cumplimiento del cronograma será fiscalizado tanto a través de inspecciones en la vía pública como desde el Centro Integrado de Operaciones Rosario, a través del sistema de seguimiento satelital y accediendo en tiempo real a la información de las unidades.





Precauciones

Desde la Municipalidad recomiendan tener cuidado con la elaboración de distintos alimentos para las fiestas. Aconsejan no preparar mayonesa casera, no elaborar comidas con mucha anticipación, controlar el origen y procedencia de productos envasados, no adquirir conservas con abolladuras ni abombamientos y lavar bien las verduras y hortalizas.