Arranca el CyberMonday: consejos para evitar estafas 

El titular de la Oficina, Luis Salinas, consideró: "Este es un evento promocionado por la Cace, que dispone para las ofertas un sitio web específico. Entonces, la primera recomendación que damos es vincular desde ese sitio a las tiendas participantes. Eso nos la tranquilidad que estamos ingresando a un sitio web seguro. En los últimos eventos de este tipo recibimos denuncias que tenían un patrón en común".

"Muchos consumidores fueron estafados porque habían comprado en sitios webs, pero no vinculados al portal oficial propuesto para el CyberMonday. Nuestra principal recomendación es no entrar, o hacer click en promociones que lleguen a través de correos electrónicos o de WhatsApp o mensajes directos a través de Facebook o Instagram porque muchas veces hay sitios webs que no son oficiales. Es ahí donde se cometen las defraudaciones", agregó Salinas.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, el titular de la Oficina de Defensa del Consumidor de Rosario recordó que en el último evento de este tipo, el Hot Sale, llegaron a ese organismo diez denuncias respecto de estafas. "Hubo otras en que se denunciaron incumplimientos en plazos o demoras. Hay que revisar mucho o prestar atención son los plazos de entregas y los costos de envío", precisó.

"A veces, alguien apurado en hacer la compra a un precio que parece muy conveniente no lee la letra chica y los otros puntos del contrato que son importantes de ver, además del precio. Por ejemplo, cuánto pueden durar el plazo de entrega, quién se hace cargo del costo de envío, cuál es ese costo, que a veces se suma al precio del producto y esto no llega a ser conveniente. a gran mayoría de estas compras son en cuotas. Hay que evaluar el costo financiero total y cuánto quedan las cuotas, es otro consejo importante para darles a los usuarios", añadió Salinas.

El funcionario agregó que esta oportunidad "convivirán" en el Cybermonday los planes Ahora12 y Ahora 30. "Si bien son dos tipos de ofertas distintos, si, van a combinar. Incluso algunas empresas anunciaron que iban a tratar de combinar estos dos sistemas para hacer más atractivas las promociones. Eso no deja de ser una buena noticia. El Ahora 30 tiene una tasa nominal anual del 48 por ciento, es casi más de la mitad de muchos costos financieros de tarjetas comerciales. Es una buena oportunidad para prestar atención".

Este año, el Cybermonday cuenta con 12 categorías disponibles de productos: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Autos y Motos; Bebés y Niños; Emprendedores; Servicios; Varios.