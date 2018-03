Nació el 14 de noviembre de 1934, durante la Década Infame, cuando las fotos eran en blanco y negro y las noticias se escuchaban exclusivamente en la radio. En épocas de la omnipresente internet y redes sociales, Roberto no hubiese imaginado que iba a cumplir un sueño que le había quedado trunco desde mediados del siglo pasado. A los 83 años, Roberto Ciccioli se recibió en la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. "Le voy a dar un beso al título cuando me lo entreguen, es un triunfo para mí", se divierte el flamante arquitecto.

"Hay que encontrar un objetivo para vivir, hay que vivir feliz, nada menos", argumenta Roberto a la hora de encontrar los motivos que lo llevaron nuevamente a las aulas. Cuando tenía veinte años cursó buena parte de la carrera pero abandonó antes de terminar. "Tenía una beca de la facultad, pero hice cuatro años y dejé, esas cosas que hace uno de chico", le dice a La Capital.

Sin embargo, la idea de alcanzar el título quedó como una cuenta pendiente. "Era un recuerdo que tenía, un sueño que no había realizado en la juventud", asegura, y esa sensación regresó y comenzó a crecer desde el día del retiro. "Vos te jubilás y aparecen cosas nuevas, al principio es lindo, pero vas sintiendo que te vas archivando", asevera. Fue solamente dar un paso más y ya estaba terminando lo que empezó hace más de sesenta años.

"Retomé y gracias a Dios que lo hice, rendí las cinco materias que me faltaban y me recibí", lo resume Roberto, con naturalidad y sin búsquedas épicas. Lejos de querer convertirse en un ejemplo, habla siempre desde su propia opinión personal y añade el latiguillo "con toda modestia" antes de comparar la facultad de 1950 con la del siglo XXI: "Antes era más solemne, todo muy estructurado, ahora la veo más humana. Y trabajar en equipo es algo extraordinario, es fantástico", se entusiasma.

Roberto está casado hace 53 años. Asegura que su familia siempre fue un apoyo moral para cumplir su objetivo.



"Al principio era un poco chocante entrar a la facultad, con todos esos chicos que podrían ser mis nietos, pero me ayudaron todos, fue espectacular", sentencia.

Todavía ni piensa en la posibilidad de ejercer, pero ese ni siquiera es un objetivo inmediato. Por ahora lo que quiere es poder tener entre sus manos ese título que se demoró más de medio siglo. "No tengo ni idea si voy a hacer algo con el título, yo en realidad ya cumplí con mi misión. Le voy a dar un beso al título cuando me lo entreguen, es un triunfo para mí, me motiva a todo nivel".

Roberto lleva 53 años de casado, tiene tres hijos y cuatro nietos. "Todos me apoyaron, me apoyó la familia, los hijos y hasta los nietos. Siento que cumplí con la vida, con la facultad que me dio la beca, cumplí también con mi familia".

"Es una satisfacción es sentirse útil", es la conclusión de Roberto, el maestro mayor de obra que a los 83 años se convirtió en arquitecto.