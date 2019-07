Armani le mandó un par de guantes de fútbol al niño atropellado

Matías Funez, el nene que busca a una mujer que le salvó la vida, cuando fue atropellado en Mendoza al 7500, se despertó ayer con una sorpresa. El arquero de River, Franco Armani, le regaló un par de guantes color naranja, con su firma estampada en ambas palmas.

Matías practica fútbol desde muy pequeño, es el arquero de su equipo, fanático de los millonarios y, sobre todo, del encargado de cuidar su arco.

Todo esto lo contó Matías en la nota que LaCapital publicó el martes pasado. El título del artículo ("Un nene de 10 años busca a la mujer que le salvó la vida en un accidente en la zona oeste") llamó la atención del representante de Armani, Martín Aráoz, quien se comunicó con el jugador nacido en Casilda.

"Quisimos llegar al pibe para darle una alegría", contó ayer Aráoz cuando tocó a la puerta de la casa de Funes donde vive la familia de Matías. Después, le ofreció a Matías el par de guantes color naranja y celeste, con la firma de su jugador preferido.

Matías no salía del asombro. "Se quedó helado, muy emocionado", contó Silvana, la mamá del pequeño que tiene aún varios meses de reposo por delante para recuperarse de la lesión que le dejó el siniestro vial que sufrió el pasado 10 de julio.

Ese día, Matías se había tomado el colectivo de la línea 142 para ir desde su casa a la carpintería, donde trabaja su papa, en Mendoza al 7500. Desde allí, iban a ir al cine, a ver Toy Story 4 junto a una compañera de la escuela.

Pero no pudieron concretar el plan. Ni bien bajó del colectivo quiso cruzar la calle, y en eso estaba cuando un Chevrolet Corsa lo chocó. Matías impactó en el vehículo y quedó tendido debajo del colectivo. Quiso moverse, pero se dio cuenta de que una pierna no le respondía. No se acuerda si gritó.

Afortunadamente, un limpiavidrios y un vendedor de chipá que trabajan en esa esquina vieron el siniestro. Ellos detuvieron el tránsito y una mujer se acercó, lo abrazó, llamó al servicio de ambulancias y se ofreció a buscar a su papá.

Ya en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Matías se reencontró con Luis y David, los dos hombres que lo ayudaron. Pero todavía espera poder agradecerle a la mujer que lo asistió.

"No me acuerdo como era, sí que me abrazó y que se le caían las lágrimas. La estoy buscando para agradecerle todo lo que hizo por mí", había dicho Matías en esa nota que se publicó el martes y sensibilizó a muchas personas. Entre ellas, a su máximo ídolo del fútbol que ayer le regaló sus guantes para darle una alegría.