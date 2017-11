En un nuevo hecho con antecedentes reiterados, otra vez ardieron unidades del transporte urbano de pasajeros en un galpón. Esta vez, fueron los colectivos de la estatal Semtur. El domingo por la madrugada tres unidades del servicio de colectivos local fueron alcanzados por las llamas en la punta de línea de Provincias Unidas al 2500.

Gustavo Perrone, presidente de la empresa estatal que tiene a su cargo una de las tres áreas del sistema, confirmó que los coches damnificados eran unidades de reserva y por ende no se vio afectado el servicio a los pasajeros.

Según precisó el funcionario, el siniestro se produjo anteayer a las 3.30 de la madrugada, cuando el personal de seguridad detectó que se había iniciado un incendio debajo de un colectivo.

Cuando los bomberos llegaron, el fuego se había expandido a otros dos coches colocados en las fosas para servicio técnico. Los tres colectivos quedaron totalmente destruidos por las llamas.

"No sabemos cuáles fueron los motivos del incendio, debemos aguardar que bomberos haga un informe técnico, que espero que lo tenga lo más pronto posible", remarcó Perrone .

Ayer llegaron hasta el predio agentes de Defensa Civil para hacer estudios sobre el siniestro, además del trabajo de los mecánicos de la Semtur, quienes evaluarán el estado de los coches.

"Hasta el momento no hemos encontrado ninguna falla ni motivo que indique qué fue lo que provocó el incendio", agregó Perrone, quien no descartó como hipótesis el incendio intencional."Tenemos cámaras de seguridad, se han analizado las cámaras y no se observa en ningún momento ningún intruso", aclaró.