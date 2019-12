Archivan la denuncia contra un ex funcionario

La Justicia desestimó y archivó una denuncia por presunta violencia de género y otra por supuesta violencia laboral que se habían interpuesto contra el ex secretario de Producciones, Industrias y Espacios Culturales del Ministerio de Cultura de Santa Fe, Pedro Cantini. El ex funcionario renunció a su cargo en diciembre de 2018 para ejercer su derecho a defensa. Durante meses, fue atacado en redes sociales, donde se lo calificó de "hostigador, misógino y violento". Finalmente, en octubre de este año, ambas denuncias en su contra se cerraron.

Con la resolución judicial firme, Cantini destacó que no hubo "ni hostigamiento, ni maltrato, ni violencia de ningún tipo". Destacó que las denuncias se fundaron sobre "hechos inexistentes, interpretaciones falaces, acusaciones sin consistencia y muy visiblemente articuladas en una misma operación mediática cuya única finalidad fue forzar mi alejamiento de la gestión pública, haciendo uso del sistema penal. Y apelando ante la opinión pública a la violencia de género, sin dudas la herida más profunda por la que ha sangrado, desde siempre, y todavía sangra nuestra cultura".

El ex funcionario remarcó que "las denunciantes podían apelar la desestimación de sus casos ante la Fiscalía Regional y en última instancia ante la Fiscalía General, incluso con patrocinio legal de la Oficina de Asistencia a la Víctima, sin tener que contratar abogados. No lo hicieron. No presentaron ninguna impugnación y en octubre de este año todo quedó formalmente cerrado".