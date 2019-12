La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario (Apur) emitió un comunicado denunciando acoso, menoscabo laboral y abuso de autoridad de parte de los responsables de la conducción de la Facultad de Ciencias Médicas.

A través de un comunicado, Apur señaló que su secretario general, Miguel Roldán dejó expresado ese malestar por la situación durante el brindis de fin de año efectuado en la sede de gobierno de la UNR.

"(Gómez) Lamentó que en estos momentos existe un gran malestar en una facultad del área de Salud teniendo que denunciar a la comunidad educativa y a la opinión pública de la ciudad el mal momento de los no docentes de esa casa de altos estudios. Esta facultad rosarina está hoy inmersa en una tónica de diaria confusión y acosos permanentes. Hay una falta total de la conducción, que no tiene ningún reparo en poner en práctica métodos acosantes, despreciativos y discriminatorios en el trato diario hacia los no docentes, abuso de poder político, con las directivas que emanan de la mayoría de los integrantes del gabinete del decano y vicedecano, que hoy no nos dejan espacios para considerarlos creíbles", indica el comunicado.

"Diariamente -amplía no nota- navegan en discursos cambiantes, pero coincidentes en el trato confuso y dictatorial hacia nuestros compañeros y compañeros, y no tienen reparo alguno en pretender romper las estructuras funcionales y orgánicas que son patrimonio de nuestro Convenio Colectivo 366/06 y que su pertenencia corresponde a Fatun (signataria oficial del mencionado convenio) y que llegado el momento, de ser necesario, será denunciado ante los espacios legítimos, tanto locales como nacionales. No descontando que a partir del regreso del estamento de esa casa de estudios en el año próximo se tenga que llegar a la confrontación con estos directivos que tienen la equivocada versdión de 'Aquí mando yo, te saco a vos y coloco a quien yo quiero'".

"Han demostrado que están confundidos y están transportando diariamente sus visiones erráticas a nuestros representados dentro de un marco de inoperancia por el que transita esa gloriosa Facultad desde que llegó esta "tropa' de gestión en el mes de mayo de 2019", continúa el comunicado.

"A nuestros compañeros no docentes les pedimos unidad total y no tener temores. El gremio tiene atribuciones que le otorgan leyes y, como si esto fuera poco, el estatuto de la UNR. A estos señores les sugerimos que pongan énfasis en el trato respetuoso hacia nosotros y no se olviden que la Ley Universitaria votada por el Congreso de la Nación nos ha declarado de pleno y total derecho "Ciudadanos Universitarios". Señores directivos, 'ni más ni menos que ustedes'. Sean serios y honren tan calificada distinción", finaliza la nota.