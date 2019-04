Aprueban proyecto de Javkin para mantener limpios los sumideros

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad un pedido de informe realizado por el precandidato a intendente por "Arriba Rosario" Pablo Javkin , donde se solicita al Ejecutivo municipal y a Aguas Santafesinas (Assa) que garanticen el correcto funcionamiento y drenaje de la totalidad de los sumideros y bocas de tormenta de la ciudad, mediante un aumento de las acciones de mantenimiento preventivo.

"La ciudad ha hecho obras importantes con los emisarios y los aliviadores, pero si no se mantienen, no sirven. Limpiar y reparar es menos complejo, pero si no se trabaja en eso, la solución queda a medio camino. Está bien arreglar la cañería de tu casa, pero si no la limpiás seguido, se tapa. Esto es lo mismo. A veces, gobernar es más sencillo" aseguró Javkin

El informe realizado por los equipos que acompañan a Javkin da muestra de 65 sumideros y bocas de tormenta con falta de mantenimiento en un 70 por ciento de los casos y un 30 por ciento que presenta roturas. La gran mayoría (40 casos) se encuentra en el distrito centro, donde el Ejecutivo comparte las tareas de mantenimiento con Assa y los 25 restantes en los otros cinco distritos de la ciudad.

"Registramos 65 puntos de la ciudad que son prioritarios. En un 70 por ciento por falta de limpieza y en menor medida por roturas. Nuestra propuesta es cambiar los esquemas de barrido y de limpieza para actuar más rápido sobre estos lugares, que según nuestro informe, son los que provocan mayor cantidad de problemas cuando llueve. También notamos que hay casi un 50 por ciento más de calles anegadas, producto de un aumento en la cantidad de lluvias intensas, pero también de menos mantenimiento", subrayó.

En este sentido, Javkin presentó una propuesta que consiste en modificar el esquema de barrido en la ciudad, priorizando aquellos lugares donde detectaron problemas con mayor gravedad.