Los concejales del oficialismo y de la oposición analizaron el discurso que pronunció la intendenta Mónica Fein en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal. Hubo apoyos y críticas, también un denominador común: el impacto que causó el espacio que ocupó la evaluación de temas de orden nacional.

Roy López Molina (Cambiemos): "Me sorprendió el tiempo que le dedicó al gobierno nacional. Parece que las cosas que no se hacen en Rosario es culpa de un gobierno que está hace dos años y no de aquellos que gobiernan la ciudad hace treinta".

Horacio Ghirardi (Partido Socialista): "El discurso que la intendenta fue muy sólido y dejó en claro que Rosario se sigue transformando y lo seguirá haciendo con inversión permanente en obras, planificación urbana, políticas de salud pública, desarrollo social, inclusión y transporte, entre tantas otras".

Norma López (PJ-Unidad Ciudadana): "Valoramos el compromiso de la intendenta Mónica Fein con el proyecto de Aborto Seguro Legal y Gratuito, pero no puedo dejar de señalar la contradicción del impacto tarifario sobre la economía local. El gobernador Miguel Lifschitz no para con los tarifazos. Ahora, al escuchar la comparación de obra pública e inversión en Rosario entre la expresidenta Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que relata la mandataria local, pregunto: ¿Y la pesada herencia? ¿Donde quedó?"

Verónica Irízar (Partido Socialista): "En estos dos años el gobierno nacional no autorizó ni un solo dólar de financiamiento externo para Rosario mientras que Buenos. Aires será beneficiada con 4 mil millones de dólares. Una ciudad capital cada vez más rica y un interior cada vez más pobre. A pesar de que el Concejo anterior le haya negado a la cuidad la posibilidad de tomar crédito para la obra pública, la gestión del Frente Progresista sigue transformando Rosario".

Eduardo Toniolli (PJ-Evita): "Del discurso de Mónica Fein en la apertura de sesiones ordinarias, coincido en su mirada crítica en torno al modelo económico del presidente Mauricio Macri, y sus consecuencias nefastas en el entramado productivo, laboral y social de nuestra ciudad. Ahora, decir que en Rosario no hay empresarios amigos del poder es faltar a la verdad: el plan Abre, tan necesario, adjudica la mayoría de las obras a 4 amigos sin licitación; el problema del transporte no se va a solucionar mientras no se ponga en caja a otro amigo del poder. Por último, asumimos el planteo de la Intendenta con respecto a la búsqueda de un crédito específico para realizar la obra del Bajo Saladillo, como una revisión de su intento de colocación de bonos de deuda en el mercado internacional de capitales, que rechazamos rotundamente en su momento".

Juan Monteverde (Ciudad Futura): "La sensación que me dejó el discurso de Mónca Fein es que no se logra ver con claridad cuál es la estrategia firme y decidida para abordar los dos principales problemas que tiene hoy rosario que son la desigualdad y la violencia. Es decir, se enumeran muchos proyectos y obras que están bien pero no veo una estrategia a la altura de los problemas que tenemos. Y al no haber ni un atisbo, no digo ya de autocritica, sino de decir: estas son las deudas que tenemos como ciudad, como gestión después de 30 años, sin eso es muy difícil abrirse a escuchar propuestas y abordar con decisión los problemas. ¿Esto quiere decir que se está haciendo todo mal? No, hay cosas que están bien, pero la situación que tenemos en rosarios es delicada. Hay barrios donde las están pasando muy mal porque no tienen nada, y a eso se le suma la violencia narco. Por otro lado hay otras zonas que tiene las cuestiones básicas resueltas, espacios públcios de calidad, etcétera, pero que la seguridad se volvió una limitante grande a la hora de salir a la calle. Entonces si no abordamos la desigualdad de forma decidida, no hay modelo de desarrollo posible. Acordamos con la intendenta en interpelar a la justicia federal por el narcotráfico. Ahora, que hacemos desde la ciudad parea evitar que se lave el dinero proveniente del delito en los grandes emprendimeintos urbanísticos? Nosotros presentamos un proyecto que nunca se trató para crear la Agencia de Justicia Urbanística y poder ir tras los delincuentes de guante blanco que son los que generan más violencia".

Pablo Javkin (ARI-Coalición Cívica): "Me pareció un discurso muy contundente, de fuerte contenido político y muy abarcativo en cuanto a las problemáticas y desafíos de la ciudad en cuanto a políticas sociales, seguridad y obras estratégicas; además, abordó dos temas fundamentales, que tienen que ver con el reparto de los recursos y el pago de la deuda, que la provincia reclama con el fallo de la Corte, y la posibilidad de que este año podamos acordar la reforma de la Constitución provincial y lograr la autonomía municipal. También me pareció importante las definiciones alrededor de la transparencia, que es una fortaleza enorme que tiene la política en Rosario, y que marca una diferencia que hay que seguir profundizando".

María Eugenia Schmuck (Bloque Radical): "Es un año clave para avanzar en temas pendientes y es importante que esas cuestiones se incluyan en la agenda. Nocturnidad, código de faltas, habilitaciones son ejes que debemos resolver este año. El concejo tiene temas pendientes y los vecinos nos eligieron para resolverlos. Es importante que nocturnidad y convivencia sean ejes de la agenda para este año. Es muy importante el reconocimiento a las victimas de la tragedia que marcó a la ciudad de Rosario. Hoy constituye una realidad la expropiación de Salta 2141 y la construcción allí de un memorial y un lugar dedicado a la vida representando por la música y el arte. Esto es fruto de la lucha incansable de familiares que nunca bajaron los brazos para concretar sus objetivos".

schmuck.jpg Roberto Sukerman (PJ-Unidad Ciudadana): "Considero que el discurso de Mónica Fein debe leerse no sólo por lo que dijo sino por lo que no dijo. Muchos tramos de cosas que planteó, respecto a reivindicación de determinados derechos y posicionamiento crítico frente al gobierno nacional, aplaudí varios tramos de su discurso. No obstante, estoy realmente preocupado por todas las cosas esenciales de una gestión como son el transporte público, cuya adjudicación brilla por su ausencia mientras seguimos con un servicio deficiente en una ciudad que se ha expandido de manerar exponencia. Por otro lado, la higiene urbana es un gran problema que la ciudad no ha podido resolver, tiene un gran problema en cuanto a los contenedores de residuos, recolección, y tiene que ver con que el mapa quedó muy chico y hay muchos sectores que quedaron olvidados. Si hablamos de temas que podemos sentirnos orgullosos, es la salud pública, que viene de la gestión de (el ex intendente, Héctor) Cavallero. Si la intendenta se preocupa del narcotráfico, se tiene que ocupar de las adicciones y es una de las patas a las que les tenemos que prestar atención y darles contención a aquellas personas que padecen ese problema. Por otra parte, vemos que Fein reivindica toda una serie de obras, que son de la provincia, pero que a nivel municipal se venden como propias pero son de otra gestión. A veces se busca tapar deficiencias propias hechándole la culpa a otros niveles del Estado cuando, en realidad, las responsabilidades son propias. Queremos que la intendenta empiece a prestarle atención a los sectores con los que ella entiende que debe coincidir y que tenemos una agenda más progresista".