Apartaron a la fiscal María Eugenia Iribarren y en su lugar entró Matías Merlos

La fiscal general María Cecilia Vranicich resolvió este martes intervenir la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción desplazando, como mínimo por seis meses, a la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren. En su lugar quedará Matías Merlo, actualmente fiscal regional de Venado Tuerto. Iribarren continuará con su labor en el resto del distrito: Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo. Y deberá informar a la brevedad donde será su base. En medio de una realidad intensa y de violencia desbordada, Vranicich le enrostró no ser la piloto de tormentas necesaria para atravesar un océano movido por disputas y vanidades que se tradujeron en denuncias de fiscales hacia fiscales. También insinúa en su resolución que Iribarren no estuvo a la altura en la conducción y el liderazgo. Y de no haber llevado adelante órdenes directas emanadas desde la Fiscalía General.