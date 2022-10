Apartaron del cargo al profesor denunciado por hostigar a alumnas de escuela técnica

Estos episodios, según relató la madre de una alumna esta mañana, se repetían desde hace algunos años y la gota que rebalsó el vaso fue un episodio ocurrido este miércoles, cuando una chica de quinto año tuvo un serio problema con el docente. El incidente incluyó gritos y empujones. La menor fue al baño con una crisis de llanto. Los testimonios que expusieron los chicos y sus padres señalaban que el docente, persiguiendo a la chica, habría intentado ingresar al baño de damas y hasta tuvo que intervenir un preceptor.

>> Leer más: Denuncian hostigamiento de un profesor hacia alumnas de una escuela técnica

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, Fabucci destacó que tras haber escuchado el parte de situación de lo ocurrido en ese establecimiento de zona sur, se resolvió -en acuerdo con las autoridades del colegio- “apartar de su cargo al profesor e iniciar un sumario administrativo". Precisó: "Les dimos todas las garantías a los delegados del centro de estudiantes de que el docente no dictará más clases a partir del martes y mientras dure la realización del sumario”.

El funcionario agregó que a partir de este jueves comienza un proceso administrativo de investigación. "Yo no he hablado con la chica que tuvo el problema ayer, pero me han dicho que fue a realizar una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación. Más allá de esa presentación penal, nosotros iniciamos el proceso de sumario administrativo y mientras dure todo ese trámite el docente no trabajará”, planteó.

Por otra parte, el titular de la Dirección de Educación Privada destacó el nivel de diálogo que tuvo esta mañana con los delegados del centro de estudiantes de la escuela Santa Fe. “Quiero manifestar lo maravillado que estoy con estos chicos y chicas. Me conmovió la educación y el nivel que tuvieron para plantear el problema. Estoy muy orgulloso. Quiero remarcar el nivel de estos estudiantes y de la escuela. Me dejaron sin palabras con la educación con que han deliberado y nos transmitieron cómo era la situación con esa persona”, subrayó.