Aparición de serpientes en la costanera: cuando lo más importante es el "qué no hacer"

Defensa Civil lanzó una serie de recomendaciones en el no tan infrecuente caso de hallar un reptil de esta naturaleza, que suele poseer veneno. Mitos y consejos

Unos niños que jugaban en la zona de la costanera de Rosario encontraron una serpiente yarará, pese a que no se habrían registrado mordeduras por parte de la serpiente ni ataques en el caso de la población humana. No es la primera vez que aparece este tipo de reptiles en la costa, puesto que es muy común cuando el río Paraná se encuentra en plena creciente. Es por eso que desde Defensa Civil aconsejaron llamar de inmediato al 103 para llevar adelante un rescate controlado, al tiempo que recomendaron "qué no hacer" en caso de un mordedura.