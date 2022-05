Afiches contra la secretaria de Control: para Javkin, "es la mugre de la politiquería"

Hoy, en el marco de la presentación del Programa "Fomentar Empleo", Javkin se refirió a los afiches que declaraban "persona no grata" a Labayru: "Primero quiero decir que Carolina Labayru es gratísima. Es una de la funcionaria que más y con más vehemencia trabaja. También los trabajadores de esa secretaría. Nosotros hemos hecho muchos cambios en la secretaría de Control, cambios en la modalidad de grúas, que no involucran a trabajadores municipales, sino que involucran a otros sistemas que tienen que ver con otro tipo de contrataciones. Y esto lo digo con claridad, parece que haber hecho cambios que mejoran el funcionamiento está mal porque no se denuncia un delito. No todo es delito, los cambios uno los hace porque algo anda mal".

Consultada su opinión sobre el significado de esa cartelería contra la titular de Control y Convivencia, el titular del Palacio de los Leones señaló: "Ya lo dije ayer, es la misma mugre de la politiquería que estamos viendo hace algunos días y que empezó hace tres o cuatro semanas, con algunas mentiras sobre la cantidad de narcolímetros y de alcohólimetros. Un ataque muy directo. La idea es que el problema sea que la secretaria no hizo la denuncia penal de hechos que no son denunciables penalmente, en lugar de demostrar que es una repartición donde los trabajadores y la funcionaria han logrado cambios muy importantes, resolviendo algunas viejas deudas que tenía la ciudad que no tenían ningún sentido, como la Guardia Urbana. Eso trae consecuencias. Acá hay una intención de enfrentar a los trabajadores con la funcionaria".

Javkin insistió con la idea de la "politiquería barata" y recordó una reunión que la funcionaria hizo en su despacho para que se pudiera ver el funcionamiento de su área. "Después hubo una serie de trascendidos de esa reunión donde se hablaba de supuestas cuestiones que no había hecho y de lo que dijo en esa reunión (Labayrú). Pudre. Yo lo dije ayer y no lo digo en forma vacía, no estamos en un momento en la ciudad para joder con estas cosas. Por ejemplo, vamos a tener un sistema muy avanzado de control en la calle a partir de la tecnología. ¿Saben por qué podemos hacer eso? Porque hubo acciones de la secretaría de Control que permitieron adecuar el funcionamiento del Estado municipal a eso que es algo moderno".

Por otro lado, recordó el accionar policial y de la Justicia al detener al subjefe de la seccional 12, a quien le encontraron dos autos robados en su poder y respaldó esa situación. "Yo aplaudo esa situación. Por eso no me deja de llamar la atención que el día que se da esto aparece una supuesta situación irregular en la Secretaría de Control. En nuestro caso, mis funcionarios y funcionarias, y este intendente estamos abiertos dónde sea y en el momento que sea, estamos dispuestos a exponer todas nuestras cosas".

Acerca de si podrían aplicarse sanciones en el caso de los panfletos que aparecieron pegado en la Dirección General de Tránsito contra Labayru, el intendente dijo que "sí, porque hay cámaras y eso se puede seguir. Pero es mugre, pura mugre".

Javkin fue más allá al analizar la situación y, aunque sin mencionarlo, aludió a una cuestión de género en el conflicto: "Cuando se toma la decisión política de cambiar una cultura en relación a la diferencia entre una funcionaria y un funcionario, la política la tiene que aplicar integralmente. No me llama la atención tampoco que esto sea sobre una funcionaria. El problema hay que situarlo en una vinculación política que viene desde hace algunas semanas. Lo digo con claridad, si cambio el método de cooperativas con el que se manejaban las grúas y lo mejoro, como hizo Labayru, y gasto mucho menos, y descubro que había cooperativas que estaban contratadas y hacían cero servicios y ahora hacen 25, esos servicios pueden implicar una situación irregular, casos de denuncia penal, o un sumario administrativo. Lo que seguro que tiene que pasar es dejar de pagar por algo que no se hace. Lo importante es que se cambiaron cosas que no funcionaban bien están funcionando mejor".