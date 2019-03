"Antes que nada pido perdón", dijo el joven que desató la tragedia

"Antes que nada pido perdón, porque me enteré que el señor fallecido es padre de tres nenes", arrancó nervioso su declaración Gastón Abraham D., sin responder preguntas. "No venía corriendo picadas —aclaró—. Fue una noche, una semana, un mes muy agitados. Tenía a mi abuelo con un ACV en el sanatorio Parque. Yo lo tenía que cuidar. Era una urgencia, tenía prisa", dijo.

Sostuvo que iba frenando desde dos o tres cuadras antes porque "tenía que doblar en Garibaldi", pese a la prohibición de giro: "Ya sé que no está permitido, pero yo doblaba y estaba en mi casa".

Del video viralizado dijo que lo filmó cuando no había gente en la calle, "diez minutos antes de la noche de Año Nuevo, no había peligro". Y replicó que no eran suyas sino de dueños anteriores las multas registradas sobre cuatro autos que manejó (el Focus está a nombre de su abuelo) debido al uso de escape, vidrios o aditamentos antirreglamentarios o a la falta de documentación.