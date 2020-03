Ansés reprogramó para abril todos los turnos asignados para marzo

Como una medida de prevención para evitar el contagio y la circulación del coronavirus, la Ansés Rosario atenderá hoy sólo los turnos programados y casos urgentes, pero desde mañana todos los turnos de marzo fueron reprogramados para abril, por lo cual los nuevos pueden chequearse en la página web del organismo, www.anses.gob.ar, ingresando con el Cuit y el número de solicitud del turno. Además, y en un intento por aportar a que haya menos gente en las oficinas del organismo, el Instituto Previsional del Colegio de Abogados de Rosario solicitará que se contemple la posibilidad de iniciar los trámites vía on line.

Si bien la información oficial dio cuenta de que a partir de mañana y hasta el 15 de abril los centros de atención de la Ansés sólo atenderán al público que cuente con turno previo asignado, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, los abogados previsionalistas refutaron esa versión.

"En la práctica eso no es así, sino que se han reprogramado todos los turnos de marzo para abril", aseguraron desde el Instituto.

Todas las medidas tienen por objeto disminuir la posibilidad de trasmisión del virus y es por eso que los abogados solicitarán a la Ansés que agilice la presentación de trámites vía on line, como ya lo han implementado otros organismos, como la Caja de Jubilaciones de la provincia y el Juzgado Federal.

Según indicaron, esta posibilidad se viene hablando desde hace tiempo pero no se concreta. No obstante, entienden que dar una respuesta a la solicitud no depende de Ansés Rosario, que además aún no ha nombrado a las nuevas autoridades regionales.

Los letrados solicitarán que hasta tanto se tome una decisión definitiva sobre el pedido de realizar los expedientes on line, se puedan dejar los mismos para que se trabajen internamente evitando el agrupamiento masivo de personas en las oficinas del Ansés, pero continuando con la actividad para no retrasar demasiado la atención de los trámites de personas que necesitan cobrar su jubilación o pensión, mas aún esta época de crisis.

Desde el Instituto se dejó en claro que "se entiende perfectamente la situación de emergencia por la que atraviesa el país", a raíz de lo cual pusieron el acento en la posibilidad de "instaurar un sistema seguro que permita continuar la actividad sin que eso implique riesgos para nadie".

La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que desde hace meses se ha vuelto muy complejo conseguir turnos para iniciar trámites, lo que ha llevado a los abogados previsionalistas a realizar distintos reclamos.

"Cuando conseguís un turno, entonces tenés que tener suerte de que el sistema de Ansés y de Afip funcionen correctamente, ya que de lo contrario te lo van a reprogramar nuevamente y entre turno y turno pasa aproximadamente un mes. Hoy están dando turnos al 13 de abril", destacó una profesional.

Contrapunto

Si bien la información oficial había dado cuenta de que a partir de mañana y hasta el 15 de abril los centros de atención de la Ansés sólo atenderán al público que cuente con turno previo asignado, los abogados previsionalistas insistieron en refutar esa versión y aseguraron que todos los turnos de marzo fueron reprogramados para abril.

Las medidas tomadas por la Ansés se dieron en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual por el coronavirus a fin de regular la asistencia presencial y evitar aglomeración de personas, para mitigar la propagación de la enfermedad, según reza el texto oficial.

La resolución destaca que apunta a "fortalecer el resguardo de los grupos de riesgo, garantizando el ejercicio de sus derechos en el marco sanitario existente".

Establece que los días hábiles comprendidos durante el período del 17 de marzo al 15 de abril, no serán computados a los fines de los plazos procesales administrativos.