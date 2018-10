Una nutrida marcha convocada por Amsafé Rosario, y a la que se sumaron los gremios ATE y Siprus, convergió frente a la sede local de Gobernación para reclamar por la vuelta a la discusión salarial con el gobierno provincial debido a la necesidad de reajustar y adelantar las cuotas de la cláusula gatillo, además de expresar su rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional en distintas áreas, principalmente en educación.

Los docentes se concentraron en la plaza 25 de Mayo, pasaron por la delegación de Iapos y arribaron a media mañana a la plaza San Martín, acompañados también por representantes de organizaciones políticas y sociales.

En declaraciones al programa Trascendental, que se emite por La Ocho, el secretario general de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, indicó que "estamos convergiendo con compañeros de ATE, Siprus, organizaciones políticas y sociales. La intención es clara y es reclamar la urgente reapertura de la paritaria de los estatales. Nosotros, en tanto, estamos con una cláusula gatillo que está llegando tarde y mal. Pedimos la reapertura y el adelantamiento de las cuotas de la cláusula gatillo, que fue pensada para una inflación alta pero controlable, por decirlo de alguna manera, y hoy tenemos entre el 5 y el 7 por ciento".

"Tenemos los índices más altos de inflación de los últimos 20 años, por lo cual es necesario un reajuste que sea mucho antes de lo que viene siendo porque estamos 13 por ciento detrás de lo que es el poder adquisitivo de los salarios", enfatizó el dirigente gremial.

Sobre las diferentes marchas que se habían registrado durante esta mañana en la ciudad, Teres destacó que "es la manifestación de la crisis: por la reapertura de las paritarias, por que no se caigan los planes sociales, en defensa de la educación y la salud pública, contra los tarifazos que no puede pagar nuestro pueblo y no tienen nada que ver con los aumentos de salario. Hay un ajuste a nuestro pueblo para satisfacer las necesidades del Fondo Monetario Internacional y de los grandes grupos económicos".





Sobre qué expectativas tenía el gremio docente de aquí a fin de año en relación a la situación económico social que se estaba viviendo, Terés expresó que "no es alentadora, lo que no podemos hacer es no luchar para que no pase el presupuesto, para que el gobierno destine los fondos que tiene que destinar. No debemos bajar los brazos y seguir apostando por la educación pública. Es el Fondo Monetario o la educación pública, es el Fondo Monetario o los derechos de los jubilados".